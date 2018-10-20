Yolcu otobüsünde korku dolu anlar

Yolcuların tepki göstermesi üzerine olay yerinden kaçan saldırgan yakalanırken başına 6 dikiş atılan sürücü şahıstan şikayetçi oldu. Meslektaşları geç saatlere kadar olayı otobüslerle protesto etti.

Edinilen bilgiye göre saat 20.00 sırasında, Kepez ilçesine bağlı Yeşilırmak Caddesi üzerinde Antalya Büyükşehir Belediyesine ait özel halk otobüsü şoförü, yolcuların arasında levyeyle dövüldü. Hüseyin Çon, yönetimindeki VF66 levhalı ve 07 AU0310 plakalı halk otobüsü Yeşilırmak Caddesi üzerinden Varsak istikametine seyir halindeyken iddiaya göre, 07 FZA 258 plakalı otomobil sürücüsü Burhan T. ile arasında yol verme tartışması yaşandı. Kısa süreli gerginliğin ardından iddiaya göre Burhan T. otobüsün önünü araçla kesip otobüsün şoför mahallinin yanına gelerek kelebek cam bölgesinden Hüseyin Çon'un kafasına demir levyeyle vurdu. Yolcuların tepkisi üzerine Burhan T. hızla olay yerinden uzaklaştı. Kafası kanlar içinde kalan Hüseyin Çon'a ilk müdahaleyi yolcular yaptı. Ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan otobüs şoförünün kafasına 6 dikiş atıldı. Olayın polise bildirilmesi üzerine saldırgan Güneş Mahallesi ara sokaklarda devriye görevi yapan ekipler tarafından yakalandı.

Otobüste panik yaşandı

Otobüsün içinin tıklım tıklım olduğu anlarda yaşanan olayda otobüs içinde de panik yaşandı. Bağrışmaların ardından bir anda şoförü kanlar içinde gören yolcular şoföre yardım edebilmek için adeta seferber oldu. Otobüsün içinden dışarı aldıkları sürücünün kanayan başına tampon yapmaya çalışan yolcular bir yandan da saldırgana tepki gösterdi. Olayın hemen ardından saldırıyı duyan otobüs şoförleri de, yaralanan arkadaşlarının bulunduğu yere gelip yardımcı olmaya çalıştı. Şoförün otobüsün kelebek camı yanında yaşadığı tartışma da kameralara yansıdı.

Önce sözlü tartışmanın yaşandığı anlarda şoför başına aldığı darbeyle bir anda kanlar içinde kalınca aşağı inip karşılık vermek istedi ancak yaralı olduğu için yolcular müsaade etmeyip engelledi. Şoförü otobüsün ön merdivenine oturtan yolcular, ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sıralarda otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de saldırganın aracını otobüsün ön kısmına çekip durması, duraktaki vatandaşların olayı görüp araçtan inenlere mani olmaya çalışmaları da dikkat çekti.

"Meslektaşlarından destek"

Öte yandan hastaneden taburcu olan Hüseyin Çon, polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Çon'un saldırıya uğradığını öğrenen onlarca mesai arkadaşı ise otobüslerle polis merkezi önüne geldi. Yaklaşık 50 şoför işlemleri bitene kadar Hüseyin'in Çon'u bekledi ve yaşananlardan dolayı suçlunun en ağız cezayı almasını istedi. Kendilerini güvende hissetmek istediklerini söyleyen şoförler, daha sonra otobüslerinin klaksonlarını çala çala polis merkezinden uzaklaşıp yaşananları kınadı.

"Otobüs doluydu"

13 yıldır otobüs şoförlüğü yaptığını dile getiren evli ve iki çocuk babası Hüseyin Çon, "VF66 hattında ilerliyorum. Araç tıklım tıklım doluydu. Kepez Belediyesi yakınında arkadaş yol vermemeye başladı. Onu geçmeye çalıştığım halde üstüme aracını sürdü, küfür etti. Az ilerleyip arabasından indi elindeki cisimle sol camdan başıma burdu. İnsanın hayatı bu kadar ucuz, kolay olmamalı. Küfür ederek saldırdı. Kafamda 6 dikiş var. Bu böyle olmaması lazım ama oluyor. Sonuna kadar şikayetçi olacağım. Şüpheli yakalandı. Davamın peşini bırakmayacağım" dedi.

"En ağır cezayı alsın"

Daha kötü durumda da olabileceğini ifade eden Çon, "Aracım da doluydu, yolcuların hayatını da riske attı. En ağır cezayı almasını istiyorum. Ben hayatımı kaybetmiş de olabilirdim. Savcıdan tek dileğim gereken yapılsın cezalar ağırlaşsın. Sabah 05.00'da kalkıp gece yarısına kadar insanlarımıza hizmet veriyoruz, saygı istiyoruz" diye konuştu.

Hüseyin Çon'a destek için gelen şoför Fahrettin Paf ise, "Arkadaşım yolda yol vermeme olayından dolayı darp edildi. Arkadaşıma destek olmak için geldik. Vatandaşımıza en iyi hizmeti vermeye çalışırken, darp edilmeyi hak etmiyoruz" diye konuştu.

Birol Şimşek, Hüseyin Çon'un başına gelenlerin yarın kendi başlarına da gelebileceğini işaret ederek, sonuna kadar arkadaşlarına destek olacaklarını belirtti.

Ayrıca Hüseyin Çon'un saldırı sonrası başına yapılan müdahale ve yolcuların paniği cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İsa Akar

