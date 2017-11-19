Diğer
Kategoriler

Yolcuyu darp eden şoför görevinden uzaklaştırıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özel halk otobüsünde yaşanan olayla ilgili açıklama yaparak, “Yolculuk yapmak isteyen bir vatandaşımıza saldıran özel halk otobüsü şoförü süratle görevinden uzaklaştırılmış. Konu savcılığa iletildi. Belediyemiz yasal sürecin takipçisi olacaktır” dedi.

Yolcuyu darp eden şoför görevinden uzaklaştırıldı

19 Kasım 2017 16:01

Üniversite-Yunuseli hattında çalışan özel halk otobüsü Küçük Sanayi durağında hızlı girmesi üzerine bir yolcu ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför yolcuyu otobüsten indirdi. Otobüse tekrar binen yolcu, “Ben paramı verdim bindim. Ben sana küfür ettim mi? Ben sana hakaret ettim mi? Neden bana vuruyorsun” diyerek kendini savunurken, şoför yolcuyu tekrar tartaklamaya başladı. Otobüs şoförü adamı ana yol kenarında bırakıp kapıları kapattı. Yolcunun parasını vermesine rağmen yolcuyu otobüse almayarak olay erinden ayrıldı.

“Belediyemiz yasal sürecin takipçisi olacaktır”

Yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Vatandaşlarımıza ulaşım hizmeti sunmakla mükellef olan yeşil özel halk otobüslerinin birinde dün meydana gelen olayı büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Yolculuk yapmak isteyen bir vatandaşımıza saldıran özel halk otobüsü şoförü, süratle görevden uzaklaştırılmış. Bununla birlikte olayda mağdur olan vatandaşımızla bizzat görüşerek, yaşanan durumdan dolayı üzüntümüzü iletmiş bulunmaktayım. Akabinde konu savcılığa iletilmiştir. Belediyemiz yasal sürecin takipçisi olacaktır” dedi. 

Serkan Akkuş

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç