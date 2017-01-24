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Yoldan çıkan araç kaldırımdaki yayaları çarptı: 4 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde hafif ticari bir araç kaldırım üzerinde yürüyen yayalara çarptı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan araç kaldırımdaki yayaları çarptı: 4 yaralı

24 Ocak 2017 22:59
Yoldan çıkan araç kaldırımdaki yayaları çarptı: 4 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Bülent Ş. idaresindeki 45 SA1075 plakalı hafif ticari bir kamyonet, araç sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım üzerinde yürüyen Turgay H., Hamide H., Havva H. ve Mecit Ç.'ye çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 4 yaralı 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ilçede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Olaya şahit olan görgü tanıkları kaldırımda yürürken yoldan çıkan aracın üstlerine doğru geldiğini anlatarak zorla kurtulduklarını belirtti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Yılmaz Sarıpınar

Etiketler: 4 yaralı, kaza, manisa, soma


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