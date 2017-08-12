Yoldan çıkan otomobil galerideki araçlara çarptı; 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre; Muğla-Fethiye karayolu Yerbelen Mahallesinde seyir halinde olan Abdurrahman Karacamuz yönetimindeki 48 AH 475 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak, yol kenarında bir galerinin bahçe demirlerine ve sergilenen araçlara çarptı. Galerideki araçlara çarparak tekrar karayoluna savrulan otomobilin fırlayan arka lastiği ise kaza yerinden 100 metre ileride bir evin bahçesine girdi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Karacamuz, olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince Ortaca Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Cihat Cura