Yoldan geçen şahsı pencereden av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Yatağan ilçesine bağlı Esenköy Mahallesi’nde süt toplama merkezine bıraktığı sütün ardından yaya olarak evine dönen İsmail Uyar’ı (35) evinin balkonundan av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Erol T. (31), olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, psikolojik sorunları olduğunu ve bundan dolayı tedavi gördüğünü ifade etmesi üzerine Muğla Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Muğla Adli Tıp Kurumundaki muayenesinin ardından tekrar adliyeye getirilerek hakim karşısına çıkartılan zanlı, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Berna Kuş