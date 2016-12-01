Başbakan Binali Yıldırım’ın Ulaştırma Bakanı iken Kars ziyaretinde Kars’ın 3G’si dediği, “Gar, gış, gıyamet” kar yağışıyla başladı. Akşam saatlerinde başlayan ve gece daha etkili olan kar yağışından dolayı yollar buz pistine dönerken, çok sayıda araç kaydı, kayan araçları hareket ettirmek ise zor oldu.

“Yollar buz pistine döndü”

Kars’ta son bir haftadır etkili olan Sibirya soğukları yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan ve gece etkili olan kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü. Atatürk Caddesi’nde yollar buz pistine döndü. Buzlanan yollarda kayan araçlar ise sürücülerine zor anlar yaşattı. Kayan araçların hareket ettirmek ise vatandaşlara kaldı. Vatandaşlar araçları iterek hareket ettirdi.

“Üniversite öğrencileri bol bol kaydı”

Kar yağışının etkili olduğu Kars’ta, kar yağışı en çok gençleri sevindirdi. Bir grup üniversite öğrencisi Karadağ Caddesi’nde bu tutan kaldırımda gönüllerince kaydı. Zaman zaman zaman düşen gençler, tekrar kalkarak kaydı. Bazı gençler ise altlarına koydukları poşetler ile kaydı. Gece geç saatlere kadar kayan gençler, “Kaymak çok güzel bir duygu. Bu duyguyu 3 sene önce de tatmıştım. Karslı değilim, İzmir’den geldim. Düşmezsek, birada profesyonelleştirsek çok güzel olacak. Caddenin sonuna kadar kayacağımıza inanıyorum. Çok güzel eğleniyoruz. İçimizde Iğdırlı var, Ardahanlı var, diğer arkadaşlar Karslı, ben İzmirliyim. Hayatımda hiç kayak yapmadım. Ama seviyorum” diye duygularını dile getirdi.

Birlikte kaydıkları arkadaşları yeni tanıdığını ifade eden üniversite öğrencisi, “Çok güzel bir duygu. Burada kayıyorduk. Arkadaşlarla yeni tanıştık. Arkadaşlarda Karslı, öyle hiç birbirimizi tanımadığımız halde çok güzel bir eğlence oldu. Kars’ı seviyoruz” dedi.

Kar yağışının devam ettiği Kars’ta belediye ekipleri ise buzlanan caddelerde tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri ise buzlanan caddelerde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Işık Çapanoğlu

