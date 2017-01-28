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Yollar buz pistine döndü, kazalar art arda geldi

Gaziantep'te etkili olan kar ve soğuk nedeniyle yolları buz pistine dönerken, kazalar ise art arda geldi.

Yollar buz pistine döndü, kazalar art arda geldi

28 Ocak 2017 07:29
Yollar buz pistine döndü, kazalar art arda geldi - Tıkla İzle

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk havalar nedeniyle yollar buz pistine döndü. Aniden frene basan araçlar, bulanma nedeniyle kayınca zaman aman drift gösterilerini aratmayacak görüntüler ortaya çıktı. Rampada kalan araç ve motosikletler ise rampa aşağıya inmek isteyen araçların hedefi oldu. Rampada kayan araçlar, yolda kalan araçlara çarptı. Kaza yapan araçlara başka araçlar da çarptı.

Art arda meydana gelen kazalarda, araçlardan inen yolcular ve yayalarda büyük tehlike atlattı. El freni çekili araçların bile durmakta zorlandığı yolda insanlar ezilmekten zor kurtuldu. Belediye ekiplerinin tuzlama çalışmalarının ardından, yolda ulaşım normale döndü.

Tuzlama yapan araçlarında seyir etmekte zorlandığı yolda yaklaşık 2 saat içerisinde 15'i aşkın kazada, 23 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazalarda ise 6 kişinin de hafif yaralandığı öğrenildi. 

Serhat Demir

Etiketler: Gaziantep, trafik kazası


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