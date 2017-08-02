Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu |İstanbul haberleri

Kaza, 04.00 sıralarında Harbiye Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, kimliği tespit edilemeyen ve 30 yaşlarında olduğu öğrenilen kadın, yolun karşısına geçmek istedi. O sırada yolda seyir halinde olan Oğuz Karagöl yönetimindeki 34 TEF 28 plakalı ticari taksi, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın, aracın altında kalarak birkaç metre sürüklendi. Kanlar içerisinde yerde yatan kadını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşlar, araç altına kalan kadını çıkarttı. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden kadın, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerine şerit çekerek incelemelerde bulunurken, trafik tek şeritten sağlandı. Ticari aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza nedeniyle ticari takside maddi hasar meydana geldi. Taksi çevresinde boş alkol şişesinin olması dikkat çekti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Murat Solak

