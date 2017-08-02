Diğer
Kategoriler

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu |İstanbul haberleri

Şişli’de yolun karşısına geçmek isteyen ve kimliği tespit edilemeyen kadın, bir ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada kadına çarpan Oğuz Karagöz isimli taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu |İstanbul haberleri

02 Ağustos 2017 07:08
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu - Tıkla İzle

Kaza, 04.00 sıralarında Harbiye Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, kimliği tespit edilemeyen ve 30 yaşlarında olduğu öğrenilen kadın, yolun karşısına geçmek istedi. O sırada yolda seyir halinde olan Oğuz Karagöl yönetimindeki 34 TEF 28 plakalı ticari taksi, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın, aracın altında kalarak birkaç metre sürüklendi. Kanlar içerisinde yerde yatan kadını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşlar, araç altına kalan kadını çıkarttı. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden kadın, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerine şerit çekerek incelemelerde bulunurken, trafik tek şeritten sağlandı. Ticari aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza nedeniyle ticari takside maddi hasar meydana geldi. Taksi çevresinde boş alkol şişesinin olması dikkat çekti.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Murat Solak
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!