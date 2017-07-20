Yolun ortasındaki Türk bayrağını görünce trafiğe aldırmadı

Pamukkale Belediyesinde şoförlük yapan Yunus Emre Kalkan, göreve giderken Pamukkale ilçesi Denizli-Antalya karayolunda yerde Türk bayrağı gördü. Döndüğünde bayrağın hala yolun ortasında olduğunu ve araçların üstünden geçtiğini fark eden Kalkan, otomobilin dörtlü sinyallerini yakarak aracı yolun kenarına çekti. Trafiğin yoğun ve hızlı akmasına aldırmayan Kalkan, yerdeki bayrağı alarak öpüp başına koyduktan sonra göğsüne sakladı. O anlar Kalkan’ın yanında bulunan arkadaşı Sinan Kaya tarafından cep telefonu ile çekildi.

Bayrağı yerden aldıktan sonra çok duygulandığını belirten Yunus Emre Kalkan, "Göreve giderken, baktık yolda bayrak var. Yolda trafik olduğu için duramadık. Geri döndüğümüzde bayrak hala duruyordu. Yerde durduğu için vicdanımız el vermedi. Arabamızın dörtlülerini yaktık, bayrağını almaya çalıştık. Ama arabalar hızlı geliyordu, o bayrağı ne olursa olsun alıp sahiplendik. Bu bayrak atalarımızdan kalma. Bir de bayrağı alırken, aklıma Cumhurbaşkanımızın G-20 zirvesindeki bayrağı yerden aldığı an geldi. O yüzden bayrağı alıp göğsüme koydum" diye konuştu.

Medeni Topaloğlu