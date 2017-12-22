Yönetim bilişim sistemleri nedir ne iş yapar ? Yönetim bilişim sistemleri taban puanları 2017-2018

Yönetim Bilişim Sistemleri Nedir ?

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı bilgisayar sistemleri yoluyla elde edilen bilgileri, yönetim ve işletmede

karşılaşılan sorunları gidermek için uygulayan kişidir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanları Ne İş Yapar ?

• Hedeflere ulaşmak için kısa ve uzun dönemli planlar oluşturur,

• Yönetim bilişim sistemleri birimlerinde sistemin alt yapısını planlar,

• Sistem için gerekli donanım, yazılım ve personeli belirler ve bunların teminine çalışır,

• PC bilgisayar sistemini ve gerektiğinde Network ağ sistemini kurar,

• Sistemlerin çalışması sırasında karşılaşılan sorunları ve eksiklikleri saptayarak çözüm yolları bulur ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek donanım ve yazılımları güncelleştirir.

Yönetim Bilişim Sistemi Uzmanı Olmak İsteyen Kişilerin Özellikleri Neler Olmalı ?

Bu mesleği yapacak kişilerin genel olarak matematiksel düşünme ve analiz yeteneğine sahip, bilgisayara

ilgi duyan, bir işi planlayabilen, başkalarını etkileyebilen, dikkatli ve sabırlı kişiler olması

gerekir. Bu meslekte genellikle büro ortamında masa başında çalışılmaktadır.

Yönetim Bilişim Sistemi Uzmanı Nasıl Olunur ?

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı fakülte ve yüksekokulların Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde

verilmektedir.

Yönetim Bilişim Sistemi Uzmanları Nerelerde Çalışabilir ?

Mezunlar işletme ve resmi kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde, sistem geliştirme birimlerinde, proje

geliştirme bölümlerinde, yazılım şirketlerinde ve danışmanlık bürolarında görev yapabilirler. Bu

kuruluşlarda sistem analisti ve tasarımcısı, programcı, proje yöneticisi, IT uzmanı, satış ve pazarlama

yetkilisi, insan kaynakları uzmanı gibi pozisyonlarda çalışabilmektedirler.

Yönetim Bilişim Sistemi Maaşları Ne Kadar ?

Kişinin yeteneklerine ve ilerleyen süreçlerde edineceği tecrübesine göre maaşlar farklılık göstermektedir.