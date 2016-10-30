2013 Mayıs ayında TOKİ tarafından hak sahiplerine seçme ve seçilme hakkı verilmeden bir yönetim oluşturulmaya çalışılmış, fakat site sakinleri bunu kabul etmeyerek kendi oluşturdukları yönetimle 3 yıldır faaliyetlerine devam etmişti. İki yönetim arasındaki bu süreç mahkemeye taşındı. Mahkeme sürecinin tam olarak sonuçlanmaması üzerine bunu fırsat bilen bazı vatandaşların merkezi ısınma sistemi olan TOKİ'lerde faturalarını ödememesi nedeniyle birlerce aile soğukta oturmak zorunda kaldı.

Soğukta oturan ve çocukları hasta olan vatandaşlar mahkemenin bir an önce çözüme kavuşmasını ve sıcak yuvalarına kavuşmayı istiyor. Vatandaşların, soğuktan dolayı hasta olan çocuklarını sürekli doktora götürmek zorunda kaldığını belirten Yenikent Mahalle Muhtarı Sinan Yalçın, “Yenikent Mahallesi Hamitler TOKİ Konutlarından oluşmakta, 31 bina, bin daire ve yaklaşık 4-5 bin vatandaşımız 2013 yılından bu yana süren TOKİ Boğaziçi ve halkın seçmiş olduğu yöneticiler arasındaki husumet yüzünden maalesef şu an ısınamamakta, merkezi sistem gazlarımız kesilmiş durumda, Hamitler TOKİ 2. Etap’ta 700 konut sahibi seçtiği yönetim kuruluna ödemelerini yapmakta bunun dışında kalan 200 kişi de iki başlı yönetim hususuyla ilgili fırsatı değerlendirerek, ödemelerini yapmaması sebebiyle buradaki ısınma sistemlerinin kapanmasına sebep oldu. Yönetimle ilgili devam eden mahkemenin 1 Kasım’da mahkemesi söz konusu bilirkişi raporları ve bununla ilgili delillerin hepsi mevcut, inşallah 1 Kasım’daki mahkemede netice alınırsa vatandaşların bu mağduriyeti çözülür, mahkeme süreci çözülemediği için ödeme yapmayan vatandaşlardan mahkeme yoluyla ödemeleri da alınamıyor” dedi.

Doğalgazları yanmadığı için evlerinde montlarıyla oturan ve çocukları hasta olan vatandaşlar ise, “Çok mağduruz bu durumun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyoruz. Soğukta oturmak zorunda kalıyoruz. Çocuklarımız hasta oluyor. Biz para ödemesi yapmamamıza rağmen çift başlı yönetimi fırsat bilen bazı kişilerin ödeme yapmaması nedeniyle bu durumdayız. Mahkemenin bir an önce çözüme kavuşmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Burak Türker

BURSA