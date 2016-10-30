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Yorgan ustası kardeşler teknolojiye karşı direniyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 33 yıldır yorgancılık yapan Zafer ve Ercan Avcı kardeşler, teknolojiye karşı direniyor. Çırak bulmakta zorlanan iki kardeş, yorgancılık sektöründe 30 yıldır vasıflı eleman yetişmediğini ifade ederek, “Böyle giderse yorgan diktirecek kimse kalmayacak” diye konuştu.

Yorgan ustası kardeşler teknolojiye karşı direniyor

30 Ekim 2016 10:11
Yorgan ustası kardeşler teknolojiye karşı direniyor - Tıkla İzle

Alaplı ilçesinde yorgancılık mesleğini yapan Zafer ve Ercan Avcı kardeşler, 33 yıldır geçen zamana direnerek mesleklerini yapmaya devam ediyorlar. 1880 yılından bu yana ailece yorgancılık mesleği ile uğraştıklarını söyleyen Avcı kardeşler, baba mesleğini yaşatmak için çalıştıklarını söyledi. Ercan Avcı, yorgancılığın tamamen Türkiye’ye özgün bir meslek olduğunu belirterek, "Öncelikle zor ve zahmetli bir iş yapıyoruz. Yaptığımız iş tamamen el emeği göz nuru. Son dönemlerde hazır yorganları tercih edilse de halen elde hazırlanan yorganı tercih eden bir kesim var. Bizler, onlar sayesinde mesleğimizi yapabiliyoruz. Artık bu meslekte yeni ustalar yetişmiyor, çırak ve kalfa bulmak bir hayli zorlaştı" diye konuştu.

Son zamanlarda yün ve pamuk yorganlara ilginin arttığını söyleyen 45 yaşındaki Zafer Avcı ise "33 yıldır kendi iş yerimizde kardeşimle beraber hizmet vermekteyiz. İlk işyeri açtığımız yıllarda iş yetiştiremiyorduk. Özellikle son zamanlarda yetişen çırak hiç yok. Bu durumda bu mesleğin bizden sonra akıbetini hiç bilemiyorum. Kriz dönemlerinde az da olsa iş yaptım. Yüz yıllara dayanan dese ve baba mesleğini kardeşimle yaşatmaya çalışıyoruz. Benim üretip sattığım yorgan ve yatakları hiçbir fabrika yapamaz. El ürünü işleme yapıyorum. Baklava, karanfil, yonca, tren yolu, pervane, parke, üzüm salkımı, zambak gibi şekiller de yorganları işliyoruz. İşlemelerimde özel yün ve pamuk kullanıyorum, sağlık ve sıhhat içinde, sımsıcak bir ortamda yatıp kalkmak istiyorsanız mutlaka yorgan ve yatağınızı özel yaptırın" dedi.

"Saten yorganın dikimi bir hafta sürüyor"
El yapımı yorganlarda fiyatların, motifine göre değiştiğini söyleyen Ercan Avcı, "Yün yorganları 3 saatte dikebiliyoruz. Eski saten yorgan dediğimiz motifli yorganları ise en az 1 gününüzü alıyor. Bazı saten yorganlar motifleri ağır olunca bir haftayı bulabiliyorlar. Müşterinin isteği doğrusunda yorgan malzemesini getirirse 35 TL’ye dikiyoruz. Saten yorganlar yani motifli yorganları ise en az 200-250 TL’den başlıyor ve yorganın motifine göre değişiklik gösterebiliyor" şeklinde konuştu. 

Ertuğrul Yüksel

Etiketler: yorgan ustası kardeşler, Zonguldak


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