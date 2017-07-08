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Yörükler şölende buluştu

Bursa Orhaneli ilçesinde bu 26’ncısı düzenlenen Karagöz Kültür Şenliği ve Yörük Türkmen Şöleni devam ediyor.

Yörükler şölende buluştu

08 Temmuz 2017 14:47

Orhangazi Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 26’ncı Karagöz Kültür Şenliği ve Yörük Türkmen Şöleni, Karagöz Şenlik Alanı'nda oynanan oyunlarla devam ediyor. Programa katılan misafirlerin oluşturduğu kortejle başlayan şölen, daha sonra folklor oyunlarıyla devam etti. Vatandaşlar ata binerek ok attı. Yörük çadırlarında zurna çalan yörükler, 2 gün boyunca kültürlerini bu alanda yaşatacak.

Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, “61 ilden misafirlerimiz buraya geldi. Burada birlik mesajları vereceğiz. Kendi içimizde tanışıp kaynaşacağız ve bu halkayı daha da büyüteceğiz. Beraber oyunlar oynayacağız. Bu ülkeyi, bayrağı karşılıksız seven insanların bir araya gelerek, dünya ve ülke gündeminde alacakları pozisyonu belirleyecekler. Yurt dışından ve yurtiçinden gelen misafirlerimiz var. Eski kültürümüzü burada 2 gün boyunca dolu dolu yaşayacağız” diye konuştu.
Şölen yarın konserlerle son bulacak. 

Samet Doğru


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