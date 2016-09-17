İsmail Doğan ve Kaan Taşkan’ın yönettiği maçta ligin yeni temsilcisi kırmızı siyahlı ekip, maçın ilk dakikalarından itibaren oyuna ağırlığını koydu. 8. dakikada konuk takımın tecrübeli kalecisi Mesut diskalifiye olunca maçın kalan dakikalarında kalede genç takım kalecisi Çağdaş görev yaptı. Yozgat Bozokspor, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 14-9 önde tamamladı. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda da oyunda üstünlüğünü devam ettirdi ve sahadan 35-23 galibiyetle ayrılarak lige galibiyetle başlayan taraf oldu. Yozgat bozokspor’dan Barış, Gonan Dukiç ve Tomisiov Klajaic, Trabzonspor’dan Ahmet, Caner ve Ünal sarıkart gördü. Konuk takımdan Bülünt ve Oğuzcan da 2 dakika cezası aldı.

Maçın ilk yarısını Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de izledi. Devre arasında her iki takımın yöneticilerini ve maçın hakemlerini tebrik eden Milletvekili Başer, ilk kez izleme imkanı bulduğu hentbol maçından zevk aldığını ifade etti. Maç bitiminde Yozgat Bozokspor Antrenörü Rifat Şahin, lige iyi bir başlangıç yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Gecikmeli olarak oluşturduğumuz takımımızla kısa sürede hazırlık imkanı bulduk. Kupa maçından sonra lig maçına çıktık. Rakibimizin durumunu biliyorduk, ona göre hazırlandık. Bu maçta bazı eksikliklerimiz, aksayan taraflarımız var ama bunu da en kısa sürede telafi edeceğiz" dedi.

Trabzonspor Antrenör Ahmet Kaynak da, Trabzonspor’un amatör spor faaliyetlerini durdurma kararı alması nedeniyle geçen sezon başarılı olan takım kadrosunun dağıldığını, son anda hentbol branşında faaliyete devam kararı aldığını hatırlattı. Kaynak, "O nedenle takım kurmakta sorun yaşadık. Genç takımımızla yola devam ediyoruz. Hazırlık dönemi geçirmedik. Bazı bölgelere transfer yaptık. Ancak, lisans işlemlerini bitiremedik. Trabzonspor ligin en eski takımlarından birisidir. O nedenle, bu ligde düşme korkusu yaşamayacaktır. 5 haftalık bir süreçte sıkıntılar yaşayacağız ama sonrasında toparlanıp, yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.