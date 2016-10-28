Yozgat’ta sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 12 emniyet mensubundan 3. sınıf Emniyet Müdürü R.G., 4.Sınıf Emniyet Müdürü Z.Ş., komiser E.B., komiser yardımcısı A.K. ile polis memurları O.A., M.F.Y., İ.I. ve K.Ç., olmak üzere 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yozgat’ta FETÖ’den 206 kişi tutuklandı

15 Temmuz 2016 - 28 Ekim 2016 tarihleri arasında Yozgat’ta FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı olduğu değerlendirilen toplam 527 şahıs hakkında işlem yapıldı. Resmi ve sivil olmak üzere bu şahıslardan 206’i tutuklanırken, 173’u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Zanlılardan 12’si savcılık tarafından serbest bırakılırken, 107 kişinin adli işlemleri devam ediyor. Firari olan 29 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

