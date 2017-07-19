Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, saat 08.30 sıralarında Sorgun Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yozgat istikametinden Sivas istikametine gitmekte olan Yılmaz Er Aydın (32) idaresindeki Fransa plakalı otomobil, sanayi sitesinden E-88 karayoluna çıkmakta olan Muzaffer Yaşar (67) idaresindeki 66 AT 803 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Muzaffer Yaşar ve Ayşe Yaşar (65) ve diğer araçta bulunan sürücü Yılmaz Er Aydın, Hira Aydın (31), Gülfiraz Aydın (1), Ömer Efe Aydın (7), Talha Aydın (3) ve Dilek Karslı yaralandı.

Yaralılar Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada durumu ağır olan Ayşe Yaşar Yozgat Devlet Hastanesine sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.