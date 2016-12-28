Kaza sabah saat 8.30 sularında Yozgat’ın Saraykent ilçesinde meydana geldi. Yılbaşı tatili için İran’dan Ankara’ya gitmekte olan İhsan Rahman yönetimindeki tur otobüsü Yozgat’ın Saraykent İlçesine yaklaştığı sırada buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sırasında şoför ve muavinle birlikte otobüste bulunan 9 kişiden 6’sı hafif şekilde yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazada yara almadan kurtulan otobüs şoförü İhsan Rahmani kazanın buzlanma nedeniyle meydana geldiğini ve kontrolden çıkan otobüsün şarampole yuvarlanmasına engel olmadığını söyledi. Yıl başı tatili için Tahran’dan Ankara’ya gittiklerini ve bazı yolcuların ise yol güzergahında farklı illerde indiklerini belirten şoför İhsan Rahmani bu nedenle otobüsteki yolcu sayısının az olduğunu dile getirdi.

Olay yerine gelen emniyet ekipleri ise kazayla ilgili amirlerine bilgi verdi. Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının ise iyi olduğu ve ayakta tedavilerinin yapıldığı öğrenildi.

BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL