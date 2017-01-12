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Yozgat’ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 4 yaralı

Yozgat'ta buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otobüs, aydınlatma direğine ardından park halindeki traktör ve otomobillere çarptı. Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yozgatta yolcu otobüsü kaza yaptı: 4 yaralı

12 Ocak 2017 22:58

Edinilen bilgiye göre, Sivas’ın Divriği ilçesinden bir yakınlarının cenaze törenine katıldıktan sonra Ankara'ya dönen, 27 kişinin içinde bulunduğu Hüseyin Zeyrek yönetimindeki 06 DB 5669 plakalı tur otobüsü, E-88 karayolu Yozgat şehir geçişinde, alt geçitten çıktığı sırada aşırı hız ve buzlanma nedeniyle kayarak refüjdeki aydınlatma direği ve demir çitlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs daha sonra park halindeki traktöre ve 2 otomobile çarparak durdu.

Kazada otobüs yolcularından 4'ü hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Servis Ambulansına alınan yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti.
Olay yerinde emniyet ekipleri aksi bir durum yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı. 

Bahadır Muhlis Gökgül

Etiketler: 4 yaralı, kaza yaptı, yolcu otobüsü, yozgat


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