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YSK Başkanı Güven: 'Mükerrer oy kullanan kişi gözaltına alındı'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, sosyal medyada mükerrer oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan isimli vatandaşın gözaltına alındığını açıkladı.

YSK Başkanı Güven: Mükerrer oy kullanan kişi gözaltına alındı

20 Haziran 2018 10:03

YSK Başkanı Güven, sabah saatlerinde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işleminin 19 Haziran itibariyle sona erdiğini belirten Güven, 140 bin sandık taşındığını ifade etti. Yurt dışında yaşayan Şengül Erdoğan isimli vatandaşın hem Belçika’da hem de İzmir Adnan Menderes Havaalanı’nda oy kullandığı iddialarına ilişkin yapılan itirazlarla ilgili bilgi veren Güven, "Dün itibariyle sosyal medyada bir haber dolaştı. Belçika’da bir vatandaşımızın oy kullandıktan sonra İzmir’de Adnan Menderes Havalimanı'nda da oy kullandığına yönelik fotoğraf vardı. Aynı isimle farklı kimlikleri taşıyan kişiler olduğunu gördük. Ancak aynı şahsın fotoğrafını paylaştığını görünce bunu savcılıkla paylaştık. İlgili şahıs gözaltına alındı, tahkikat devam ediyor. Her türlü yolsuzluğun karşısında olacağız. Yasa 5 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Başkasına ait kimliklerle oy kullanan şahıslara 5 yıl hapis cezası var, çok açık. Dün de bu kişiyle ilgili ihbarda bulunduk" şeklinde konuştu.  

 

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