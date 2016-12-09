Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Elazığ ili Karakoçan ilçesi genelinde faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Elazığ ili Karakoçan ilçesi Yücekonak Köyü bölgesinde düzenlenen operasyon nedeniyle, operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde Yücekonak Köyünde vatandaşların zarar görmemesi amacıyla ilan edilen bu bölgelere giriş çıkışlar ile sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır" denildi.

Halil İbrahim Varlı