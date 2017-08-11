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Yük boşaltan çekici devrildi, faciadan dönüldü

Zonguldak'ta toprak yüklü çekici, yükünü boşalttığı sırada devrildi. Çocuk parkına mesafeler kala yaşanan kazada büyük bir faciadan dönüldü. Kazada kimsenin burnunun bile kanamaması teselli oldu.

Yük boşaltan çekici devrildi, faciadan dönüldü

11 Ağustos 2017 11:33
Yük boşaltan çekici devrildi, faciadan dönüldü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde bir süre önce başlatılan alt yapı çalışmalarının bulunduğu yere gelen toprak yüklü çekicinin şoförü yükünü boşaltmak istedi. Yayaların ve araçların kullandığı yola yanaşan sürücü önce araçtan inip çevresini kontrol etti. Sürücü, oyun parkına yanında devam eden çalışmalarda kullanılacak olan toprağı boşaltmak için damperi kaldırmaya başladı. Yükün boşaltıldığı sırada dengesini kaybeden araç yana devrildi. Çocukların oyun oynadığı parka mesafeler yaşanan kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

O anlar ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Araç önce park için yanaştı ardından da yükün boşaltılması için damper kaldırıldı. Araç yükün boşaltıldığı sırada devrildi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre araç iki gencin yanından geçtiği sırada devrilirken şoka giren bir görevli ise olan biteni seyretmekle yetindi. Çevredekilerin yardıma koştuğu kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Alt yapı çalışmaları devam ederken olay yerine çağrılan vinç yardımıyla devrilen aracı kaldırma işlemi devam etti.

Görgü tanığı o anları anlattı

Olayın yaşandığı sırada parkta oturduğunu ifade eden görgü tanığı Kerim Akbulut “Biz parkta oturuyorduk. Tır geri geri yanaşarak yükünü boşaltacaktı. Dorsesini kaldırdığı sırada sesler çıktı ve araba biraz öne kaydı. Yük bindiği zaman yan tarafa doğru dorsenin pistonu kırıldı galiba. O sırada Tır bir anda devrildi. Allahtan can kaybı falan olmadı. Çocuk parkı da vardı ve çocuklar oyun oynuyordu. Çocukların canını tehlikeye attılar. Buradan vızır vızır arabalarda geçiyordu. Büyük bir can kaybından dönüldü” şeklinde konuştu.

Barış Doğan

Etiketler: çekici, Zonguldak


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