Yüksek tansiyon hastalarına yaz sıcağı uyarısı

VM Medical Park Samsun Hastanesi Dahiliye-İç Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Feride Özen, sıcak havalarda yüksek tansiyon hastalarının dikkat etmesi gerekenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Özen, “Sağlıklı bireylerin dahi tüm vücut dengesini bozabilecek seviyelere ulaşan yaz sıcakları özellikle yüksek tansiyon hastalarını olumsuz etkiliyor. Havadaki nemle beraber şiddeti artan ve hastalıklara zemin hazırlayan sıcak havalarda tansiyon hastalarının birtakım önlemler alması gerekir” dedi.

Dr. Feride Özen, “Havanın kuru olması, terin buharlaşmasını sağladığından vücut ısısının düşmesine de yardımcı olmaktadır. Ancak nemli havalarda vücut ısısını dengeleyemediğinden kan basıncı da olumsuz etkilenebilmektedir. Özellikle yaşlı yüksek tansiyon hastalarında, sıcak havalar beyin kanaması riskini de artırmaktadır. Yüksek tansiyon hastaları, güneşin dik olarak geldiği öğlen saatlerinde özellikle baş bölgelerini korumaya özen göstermelidirler. Aynı zamanda artan su ihtiyacının giderilmesine özen göstermeli, şiddetli baş ağrısı varsa mutlaka alarma geçilmelidir” diye konuştu.

Sıcaklarla beraber artan vücut ısısına değinen Uzm. Dr. Feride Özen, “Özellikle nöropatinin (sinir hasarı) eşlik ettiği diyabet hastalarında, idrar söktürücü, tansiyon düşürücü alanlarda ve yeterince sıvı tüketmeyen hastalarda aşırı şekilde tansiyon düşmesine sebep olabilir. Tansiyondaki bu iniş çıkışlar kalp hastalığına bağlı ölüm riskini de beraberinde getirir. Beklemedik şikayetlerle karşılaşıldığında mutlaka uzman hekim gözetiminde gerekli ölçümleri ve tetkikleri yapmak gereklidir” şeklinde açıklama yaptı.