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Yüksekdağ, Bahçeli’nin ’Başkanlık sistemi’ açıklamasını değerlendirdi

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, “Türk siyasetinin önceliğinin parlamenter yapıyı güçlendirmek, Parlamenter siyasetin önünü açmak olduğunu düşünüyorum” dedi.

Yüksekdağ, Bahçelinin Başkanlık sistemi açıklamasını değerlendirdi

11 Ekim 2016 15:31

HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ, HDP Grup Toplantısı ardından gazetecilerin sorusunu cevapladı. Yüksekdağ, Bahçeli’nin ’Başkanlık sistemi’ açıklamasına ilişkin sorulan soruya şöyle cevap verdi:

“Bana göre bir destek. Aslanda Sayın Bahçeli’nin sadece bugün yaptığı konuşmaları ile değil, son bir, bir buçuk yıllık süreç içindeki politikalarıyla açığa çıkmış bir şeydir. MHP politikası geride bıraktığımız bir buçuk yıllık süre içinde aslında AKP ve Erdoğan’ı destekleyen, burada saflaşan bir politik çizgi olmuştur. Son açıklamasını da daha somut hale getirilmesi olarak görüyorum. Biz böyle bir yaklaşımı Türkiye toplumuna, toplumunun eğilimlerine ve arayışlarına rağmen,böyle bir yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Esas olan Türkiye’de Parlamenter sistemin güçlendirilmesidir. Bu Parlamento’ya can verilmesidir. Geride bıraktığımız .bir buçuk yıl boyunca temsili demokratik bir kurum olmaktan çıkarıldı. Halkın temsil gücünü, enerjisinin en doğru biçimde yansıtıldığı, Meclisin işletildiği bir yapısal reformun yapılması, geliştirilmesi gerekiyor. Her şeyden önce Parlamento’yu devre dışı bırakan, tekçiliğe dayatan politikalardan vazgeçilmesi gerekiyor. Türk siyasetinin önceliğinin parlamenter yapıyı güçlendirmek, Parlamenter siyasetin önünü açmak olduğunu düşünüyorum."


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