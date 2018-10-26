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Yüksekova Adaklı köyü sel suları altında kaldı

Yüksekova Adaklı köyü sel suları altında kaldı
Yüksekova Adaklı köyü sel suları altında kaldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Adaklı köyünde şiddetli yağışlarla birlikte meydana gelen sel nedeniyle birçok evin hasar gördüğü belirtildi.

Hakkari il genelinde etkili olan yağışlar sele neden oldu. Hakkari merkez Kırıkdağ köyünden sonra Yüksekova ilçesi Adaklı köyü de selle mücadele ediyor. Köyün içinde geçmekte olan dere yatağını taşması sonucu ev, ahır ve tarım alanları sel suları altında kaldı. Köylülerin yaz aylarında büyük zorluklarla hayvanları için topladıkları ot yığınlarının da selde zarar gördüğü belirtildi. Yetkililer tarafından bölgeye gönderilen iş makineleri ise, dere yatağının önünü açarak köylülere yardımcı olmaya çalıştılar. Can kaybının yaşanmadığı selde ev, ahır, bağ ve bahçelerin hasar gördüğü belirtildi.

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