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Yüksekova terörle değil yatırımla anılacak

Yüksekova’nın yeniden inşası için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2.5 milyar liralık bir yatırımı hayata geçiriyor

Yüksekova terörle değil yatırımla anılacak

21 Ekim 2016 12:47

Hakkâri’nin 70 bin nüfuslu Yüksekova ilçesi terör mağduriyeti ile anılan merkezlerin başında geliyor. Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK’nın enkaza çevirdiği ilçede şehir hayatının normale dönmesi ve yerleşim alanlarının yeniden inşası için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2 buçuk milyar liralık bir yatırımı hayata geçiriyor. Yüzlerce konutun yapılacağı ilçede, sosyal tesis ve yeşil alanlar içinse bakanlık tarafından 250 milyon liralık bütçe ayrıldı.

İlçede enkaz kaldırma işlemleri sürerken, altyapı için 200 milyon, yol yapımı için 50 milyon, kira yardımları için 100 milyon ve yeni konut yapımları için ise yaklaşık 1 milyar 610 milyon liralık bir yatırım planlandı.

YENİ STADYUM

Bölücü terör örgütünün saldırılarına maruz kalan ve ağır çatışmaların yaşandığı Yüksekova’da hayatın normale dönmesi ve oluşan maddi kayıpların telafi edilmesi için çalışmalar son hızla sürüyor. Sadece konutlaşmada değil, şehrin sosyal yaşamının geliştirilmesi içinde çeşitli adımların atılmasına başlandı. Bu bağlamda sosyal tesis ve yeni yeşil alanların yanı sıra 30 milyon liraya mal olacak 10 bin kişilik kapasiteli modern bir stadyumda şehre kazandırılacak.

Etiketler: Yüksekova


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