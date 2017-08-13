Yüksekova'da 13 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hakkari TEM Şube Müdürlüğü ve Yüksekova TEM Büro Amirliği ekiplerince sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyonlar sonucunda ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ‘terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapmak’ ve ‘halkı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uymamaya alenen tahrik ettiği ve kamu düzenini bozma yönünde kamuoyu oluşturma çabası içerisinde olduğu, kanunlara uymamaya tahrik’ suçu işlediği tespit edilen 13 şüpheli şahıs, Yüksekova merkez ve köyleri ile Hakkari merkezde yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalanmıştır. Yakalanan şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.