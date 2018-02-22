Yüksekova'da bir örgüt yandaşı tutuklandı

Yüksekova ilçesine bağlı Gülhane Uygulama Noktasında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan arama kaydı bulunan ve daha önce gözaltına alınan bir şahıs çıkartıldığı mahkemede tutuklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 13 Şubat 2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Gülhane Uygulama Noktasında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan arama kaydı bulunan 1 şahıs, yakalanarak gözaltına alınmış olup; 19 Şubat 2018 günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.