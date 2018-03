Yunan basınının savaş çığırtkanlığı Midilli-Ayvalık köprüsünü zayıflattı

Deniz Hudut Kapısı’ndan yaz mevsiminde her gün, kış aylarında ise haftada 3 gün karşılıklı seferlerin düzenlendiği Ayvalık’a; özelikle bölgenin en büyük semt pazarının kurulduğu Perşembe günleri hemen hemen her ihtiyacını bu pazardan karşılamak isteyen Midilli Adası’nda ikamet eden halkın da Yunan basınının bu yayınlarından etkilendiği gözleniyor.

Kış mevsiminde, her perşembe günü Midilli Adası’ndan 3 ayrı turizm firmasına ait feribotlarla ortalama 600 ile 1000 yolcunun geldiği Ayvalık’ta bu sayının 100 ile 150 yolcu kapasitesine düşmesi ise ilçe esnafı ve turizmcileri kara kara düşündürüyor.

Türk lirasının kur olarak avro karşısında değerinin düşük olması nedeniyle Midilli halkının Ayvalık pazarını son derece ucuz bularak adeta akın ettiğini ve bunun sonucunda bölge ekonomisinin semt pazarının kurulduğu perşembe günleri canlandığına işaret eden esnaf, Yunan basınının anlamsız yayınlarına tepki gösteriyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalıklı turizmci Eşref Jale, Midilli Adası’nda da etkili olan Yunan televizyon ve gazetelerinin Edirne 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekiplerinin devriye görevi sırasında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay rütbelerindeki 2 askerin yakalanıp, tutuklanmasının ardından, her an Türk-Yunan savaşının çıkabileceğine ilişkin yayınlar yaptıklarını anlattı.

Yunanistan’daki medya kuruluşlarının bu tür yayınlarının özellikle Midilli halkını tedirgin ettiğini kaydeden Eşref Jale, Türkiye’nin gündeminin Afrin’deki harekat olduğunu ve kesinlikle Yunanistan ile ilgili olumsuz haberlerin Türk medyasında yayınlanmadığını her fırsatta ada halkına ifade etmeye çalıştıklarını ancak bunun yeterli olmadığını kaydetti.

21 günden bu yana Ayvalık-Midilli hattında yolcu sayısının son derece düşük seviyede bulunduğunu ifade eden Eşref Jale, “Her zaman sadece bizde 200-300 civarında yolcu olurdu. Ama şu anda yolcu sayısı son derece düşük. Bugün iki gemi Midilli’den geldi. Ama ikisinde toplam yaklaşık 100 yolcu vardı. Tüm bunlar savaş korkusundan kaynaklanıyor. Oradaki basın durmaksızın bu yayınları yapıyor. Oradaki siyasiler de bu işi sürekli kaşıyor" dedi.

Bu sorunun yanı sıra Yunanistan’ın Ege Adaları için vize alanlara en fazla 5 ya da 10 günlük süre verdiğini kaydeden Jale, “Buna herhangi bir gerekçe de göstermiyorlar. Düşünün bir sürü masraflar yapılıyor. Bir sürü dosyalar hazırlanıyor. Gönderiyorsunuz. Ama sadece 5 ila 10 gün arasında vize alabiliyorsunuz. Ayvalık ile Midilli arasındaki bu olumsuzluk sadece biz feribot şirketlerine değil, ilçede herkese olumsuz olarak yansıyor. Biz Ayvalık’a genelde kışın bölge ekonomisini yükseltebilmek için, Midilli halkının daha rahat alışveriş yapabilmelerini sağlayabilmek için bile fiyatlarımızı da yarı yarıya indirdiğimiz halde buna rağmen yolcu sayısında çok olumsuz bir şekilde etkilendik" açıklamasında bulundu.

Yunan basınının, Ege’ye savaş gemilerinin Kıbrıs meselesi sebebiyle geldiğini, Kardak kayalıkları konusunu sık sık kaşıdığını anlatan Eşref Jale, “Bu sorunlar bizi ve Midilli Adası halkını ilgilendiren konular değil. Bunlar bizleri aşan konular. Bunları halka anlatıyoruz ama bize bir kişi ya da iki kişi inanıyor. Bu durumu bizlerin Midilli halkına anlatabilmesi çok zor. Bunları her iki tarafın siyasetçilerinin çözmesi lazım” diye konuştu.

Midilli Adası’ndan dönerken hudut kapısında açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Ufuk Ova da, “Yunanistan genelinde televizyonlar farklı bir yayın yapıyorlar. İnsanlar bu konuda tedirgin oluyorlar. Türkiye ile Yunanistan arasında savaş halinin olduğunu, her an savaşın çıkabileceğine ilişkin spekülasyonlarda bulunuyorlar. Bunu da Edirne 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı sınır birliği ekiplerinin devriye görevi sırasında, Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay rütbelerindeki 2 askerin yakalanıp, tutuklanmasına bağlıyorlar. Bunu son derece farklı empoze ediyorlar. Farklı işliyorlar. Biz de yakın çevremizdeki Yunan dostlarımıza böyle bir şeyin olmadığını, Türkiye ile Yunanistan’ın dost, ticari ilişkileriyle, sosyal faaliyetlerini birlikte götürebilecekleri bir ortamın oluştuğunu anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Yaşanılan sürecin Türkiye ve Ayvalık turizmine de olumsuz yansıdığına işaret eden Ufuk Ova, “Bana göre her iki tarafın da bu konuda olumlu mesajları her iki tarafa da ticari anlamda faydalı olacaktır" şeklinde konuştu.

Suat Salgın