Yunanistan 15 Temmuz darbe girişimin ardından Yunanistan’a kaçan 8 darbeci subaydan 3’ü için karar çıktı. Bugün görülen duruşmada, savcı darbeci askerlerin Türkiye’ye iade edilmemesini isterken mahkeme aksi yönde karar vererek 3 darbeci askerin Türkiye iade edilmesi yönünde karar aldı. Dün de 3 asker için görülen davada askerlerin Türkiye’ye iade talebi reddedilmişti. Bugün çıkan farklı kararın ardından Yargıtay Başsavcısının dünkü karara itiraz edebileceği ifade ediliyor. Diğer 2 askerle ilgili kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Manol Kostidis



