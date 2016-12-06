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Yunanistan firari darbeci 3 askeri iade edecek

Yunanistan, 3 darbesi askeri Türkiye’ye iade etme kararı aldı.

Yunanistan firari darbeci 3 askeri iade edecek

06 Aralık 2016 15:54

Yunanistan 15 Temmuz darbe girişimin ardından Yunanistan’a kaçan 8 darbeci subaydan 3’ü için karar çıktı. Bugün görülen duruşmada, savcı darbeci askerlerin Türkiye’ye iade edilmemesini isterken mahkeme aksi yönde karar vererek 3 darbeci askerin Türkiye iade edilmesi yönünde karar aldı. Dün de 3 asker için görülen davada askerlerin Türkiye’ye iade talebi reddedilmişti. Bugün çıkan farklı kararın ardından Yargıtay Başsavcısının dünkü karara itiraz edebileceği ifade ediliyor. Diğer 2 askerle ilgili kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Manol Kostidis 

 


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