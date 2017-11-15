Yunanistan'da sel bilançosu artıyor: 10 ölü

Yunanistan'ın başkenti Atina’da dün gece etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Yaşanan felakette 10 kişi hayatını kaybetti. Başkent Atina yakınlarında yaşanan selden büyük hasar gören Attika, Nea Peramos ve Mandra bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi. Attki kasabasında tüm yollar sular altında kaldı.

Nea Peramos Belediye Başkanı Grigoris Stamoulis yaptığı açıklamada, daha önce bu denli şiddetli bir sel görmediklerini söyledi. Çok sayıda vatandaşın evlerinde ve arabalarında mahsur kaldığını kaydeden Stamoulis, vatandaşları kurtarmak için tüm çabaların seferber edildiğini sözlerine ekledi.

Mandra kasabasında ise evlerin balkon ve çatılarına çıkan vatandaşlar dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Bölgedeki köprüde mahsur kalan bir otobüsten 12 kişi yardım ekiplerince kurtarıldı.