‘Yünden Masallar’ sergisi büyük beğeni topluyor

Yünle bezenmiş otomobil, bisiklet, sokak lambası, kolonlar, banklar ve birçok objenin ipliklerle giydirilerek ortaya çıkarıldığı ‘Yünden Masallar’ sergisi ziyaretçilerin beğenisini topladı. Hollanda’da, bir sokak grafiti sanatı olarak doğan ve uygulandığı her objeyi ve alanı bambaşka bir şekle ve atmosfere sokan yün bombalama sanatının uygulandığı, ‘Yünden Masallar’ sergisi İstanbul Maltepe Park Alışveriş Merkezinde 4 Mart Pazar gününe kadar açık kalacak.

“Ağaçlar, banklar, heykeller giydirilerek bir farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor”

‘Yünden Masallar’ sergisinin küratörlüğünü yapan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim görevlisi Derya Tecimer, yünden masallara 3 yıl önce kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturmak gayesiyle başladıklarını belirterek, “Dünyada Yarn Bombing olarak geçiyor. Türkçe’ye çevirdiğinizde yün bombalama adı altında bir çeviri yapılmış. Bir tür sokak grafiti sanatı. Biz boyaların yerine renkleri ipliklerle örerek ortaya çıkartıyoruz desenlerimizi. Uzun süredir bu sanatla ilgileniyoruz. Ben, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde öğretim görevlisiyim. İlk olarak 2015 yılında öğrencilerle birlikte ‘kadına şiddete karşı avazımız çıktığı kadar örüyoruz’ diyerek büyük bir alanda ağaçları ve bankları giydirdik. Dünyada da böyle aslında; açık alanlarda ağaçlar, banklar, heykeller giydirilerek bir farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor” diye konuştu.

“Eli tığ tutabilen herkese açığız”

Sanatın çok beğenildiğini ve 3 ay boyunca hazırlandıklarını ifade eden Derya Tecimer, “Biz buna 3 aydır hazırlanıyoruz. Bizimle birlikte çalışmak isteyen gönüllü kadınlarımız, öğrencilerimiz var. Hangi renkleri kullanalım, neleri yapalım diye önceden bir plan yapıyoruz. Ardından güzel bir iş bölümü oluyor ve eli tığ tutabilen herkese açığız” dedi.

4 Mart tarihine kadar açık kalacak

Projenin çekirdek ekibinde yer alan Deniz Kesen ise çok güzel tepkiler aldıklarını söyledi. Kesen, serginin 4 Mart tarihine kadar açık kalacağını belirterek, şöyle konuştu:

“Sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla gerçekten ilgi gören bir şey biz de çok severek keyifle yaptık. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Burası Anadolu Yakası’nda 4 Mart tarihine kadar açık kalacak. Bundan sonra Avrupa Yakası’nda bir yerde olacak o da 30 Mart tarihinden itibaren 20 gün süreyle sergide kalacak”.

Rıfat Fırat