Yurdun her yerinde İsrail protestoları

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail, yurdun dört bir yanında protesto ediliyor...

BURSA

Bursa'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını protesto etti.

Müslümanların ilk kıblesi ve en önemli ibadet merkezlerinden biri olan Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatıp namaz kılmak isteyen Müslümanlara saldıran İsrail Bursa'da protesto edildi. Ulu Cami'de kılınan cuma namazı sonrası Orhangazi Parkı'nda buluşan İnsanı Yardım Vakfı Bursa Şubesi ve Memur-Sen Bursa öncülüğündeki STK temsilcileri, basın açıklaması yaparak İsrail'in gerçekleştirdiği zulme tepki gösterdi. Ellerindeki pankart ve Filistin bayraklarıyla İsrail’e tepki gösteren çok sayıda vatandaş, “Katil İsrail hesap verecek”, “Kahrolsun İsrail” sloganları attı. Öte yandan açıklama sonrası İsrail bayrağı yakıldı.

TRABZON

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamaları Trabzon'da protesto edildi. Tarihi İskenderpaşa Camii'nde cuma namazı sonrası düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş ve vatandaşlar hazır bulundu. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Trabzon Temsilciliği adına basın açıklamasını okuyan Mustafa Kemal Şahin, saldırının İslam'a yapılan bir saldırı olduğunu ifade ederek, "Ortaya atılan bir bahaneyle, Mescid-i Aksa’ya müdahale edilmiş ve İsrail güçleri tarafından kapıları kapatılmıştır. Üç gün kapalı kaldıktan sonra İsrail polisinin kontrolü ve yapıya konulan metal arama detektörleriyle sınırlı bir şekilde ziyarete açılmıştır. Kudüs'e 1948'den beri yapılan işgaller bir yurtta değil, bizatihi İslam'a karşı yapılan saldırıdır. Artık öyle bir boyut almıştır ki ilk kıblemiz de ezan-ı Muhammediye yasaklayacak kadar alçaklaşmışlardır. Bunlara karşı durmak namus borcu olmuştur. Dik duruşumuzu Allah izin verirse eşkıyalıklar son bulup, zalimler kaçacak delik arayana kadar sürdüreceğiz. Biz Müslümanlar görevimizi yapıyor ve dille uyarıyoruz. Bizim dilimiz ki gönüllerde dualarla bir olup Allah'ın izniyle zalimlere lanet olarak yağar. Anlamamakta direniyorlar. Biz Allah'tan başka kimseden korkmayız. Bu zulüm devam ederse güçlenmeye devam edip zalimlere lanet olarak yağar. Anlamamakta direniyorlar. Biz Allah'tan başka kimseden korkmayız. Bu zulüm devam ederse güçlenmeye devam edip zalimlere kabus oluruz. Kardeşimizin canını yakanlar ve İslam düşmanlığı yapanlar, her daim enselerinde, bizim nefesimizi hissederek korku solusunlar. Filistin'deki Müslümanlar, kardeşlerimiz amcalarımız, teyzelerimiz, bilsinler ki, duamızla ve gönlümüzle, sonuna kadar onların yanındayız. Allah'ın izniyle bütün bu zulümler bitecektir. İşgalci İsrail bir gün perişan olacaktır" dedi.

KONYA

Mescid-i Aksa'da ki günlerdir şiddetini artıran İsrail işgal güçlerinin müdahaleleri sonrası ilan edilen “Aksa için kızgınlık cuması” kapsamında Akşehir'de bulunan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde basın açıklaması yaptı. Türkiye Gençlik Vakfı Akşehir temsilciliği Memur-sen Akşehir temsilciliği, İlim Yayma Cemiyeti Akşehir Şubesi, İHH Akşehir Temsilciliği, Akşehir İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AKİMMED), AK Parti Akşehir Gençlik Kolları, NİDA-DER, Nasreddin Hoca Vakfı, Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği tarafından ortak basın açıklaması yapıldı.

VAN

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi, Mescid-i Aksa’da üç kişiyi şehit eden İsrail’e karşı birlik çağrısı yaptı. Hz. Ömer Camisi’nde kılınan Cuma namazı sonrası bir araya gelen Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi üyeleri, burada bir basın açıklaması yaptı. İnisiyatif adına basın metnini okuyan ÖNDER Van Şube Başkanı Mehmet Emin Akan, İsrail’in Müslümanları Mescid-i Aksa’ya sokmamak için elinden geldiğini yaptığını belirterek, “İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın her kapısında sözde İsrail polisi denilen katiller sürüsü bekliyor. Mescidin kliniği tarumar edilmiş, içerideki tüm dolapların kapıları kırılmış, tüm kuyuların kilitleri parçalanmış ve içerisi savaş alanına çevrilmiştir. Siyonist İsrail istediği zaman ezanı susturmakta, istediği zaman Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesini yasaklamaktadır. Bunun yanında Siyonist İsrail'in insan kasaplarından İç Güvenlik Bakanı, tüm Müslümanların gözüne bakarak ‘Mescid-i Aksa bizim elimizde. Açılıp kapanması konusunda ilk ve son söz İsrail'e aittir. Diğer devletlerin konuyla ilgili ne düşündüklerini umursamıyoruz’ demesi, bir meydan okumadır. İsrail'in varlığına alışmak, İsrail ile normalleşmeyi kabul etmek, İsrail'in zulmünü görmezden gelmek her Müslüman için bir utanç vesilesidir” dedi.

HATAY

Hatay’ın İskenderun ilçesinde İsrail’in Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatması protesto edildi. Anadolu Gençlik Derneği, İHH İnsani Yardım Derneği, Eğitim Bir Sen, Saadet Partisi, Hüda Par, Hizmet Vakfı, İlim Der, Peygamber Sevdalıları, HASİP ve İlim Yayma Cemiyeti, Mescid-i Aksa Platformu oluşturdu. İskenderun Boyacılar Parkı'nda cuma namazı çıkışında toplanan Mescid-i Aksa Platformu üyeleri ve vatandaşlar İsrail aleyhinde sloganlar attı.

KOCAELİ

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail, Kocaeli’de cuma namazı sonrası çeşitli STK’ların katılımıyla protesto edildi. İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik uygulamaları Kocaeli’nin İzmit ilçesinde cuma namazı sonrası protesto gösterileri ile kınandı. Fevziye Camii’nin bahçesinde gerçekleştirilen protesto eylemine AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Zeki Aygün ve Mehmet Akif Yılmaz, TÜGVA Kocaeli, Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şubesi ve çeşitli STK’lar katıldı.

AMASYA

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamaları Amasya’da protesto edildi. Cuma namazı sonrası Yavuz Selim Meydanı’nda toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar Mescid-i Aksa işgaline karşı seslerini duyurdu. Basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Vakfı Amasya İl Temsilcisi Vekili Bilal Eken, “Mescid-i Aksa biz Müslümanlar için büyük değer taşımaktadır. Yarım asırdır işgal altında bulunan Kudüs’te İsrail bu sefer gözlerini tekrar Mescid-i Aksa’ya dikti. Acımasızca canına kıyılan mazlum çocukların, sivil insanların kanı İsrail için yeterli olmayıp alınların secdeye varmasına da engel olmaktalar. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Kardeşlerimize ve İslam’a yapılan zulme hep birlikte bütün Müslümanlar olarak karşı çıkmak bizim görevimizdir” dedi.

ELAZIĞ

Elazığ'da, Mescid-i Aksa’nın İsrail askerleri tarafından işgal edilmesine tepki gösterildi. Elazığ İmam Hatip Platformu ve İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (ELİMDER) ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı Müslümanların girişine kapatmasına ilişkin Cuma Namazı'nın ardından tepki gösterdi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, 'Kahrolsun İsrail' sloganlarıyla İsrail'e olan tepkilerini gösterdi.

KIRŞEHİR

Cuma Namazı sonrası Cacabey Meydanında biraraya gelen 18 sendika temsilcisi İsrail Devleti tarafından yapılan zulmü kınadı. Cacabey Meydanında sendikalar adına açıklama yapan TÜĞVA Başkanı Emrah Aydemir, İslam coğrafyasındaki terör olaylarının her birinde parmağı olan işgalci İsrail’in Müslümanları kışkırtmaya yönelik aşağılık davranışlarına devam ettiğini söyledi.

KÜTAHYA

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, bir araya gelen sivil toplum örgütleri (STK), Mescid-i Aksa’nın İsrail askerleri tarafından işgal edilmesine tepki göstererek basın açıklaması gerçekleştirdiler.

BOLU

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da İsrail’in uygulamalarına karşı Bolu’da bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, Cuma namazı sonrasında İsrail’i protesto etti. Müslümanların Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermeyen İsrail güçlerine tepki gösteren yüzlerce vatandaş, Bolu’ da Cuma namazı çıkışında bir araya gelerek İsrail’in müslümanlara karşı uygulamasını protesto etti. Sivil İrade Platformu tarafından düzenlenen protesto eylemine çok sayıda sivil toplum kuruluşu, siyasi parti temsilcisi ve sendika başkanları da katıldı.

SİVAS VE YOZGAT

Sivas ve Yozgat'ta sivil toplum kuruluşları Cuma Namazı sonrası İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarını protesto etti. Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Cami'de kılınan Cuma Namazı'nın ardından bir araya gelen vatandaşlar, Sivil İnisiyatif Platformu öncülüğünde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik tavrını protesto etti. Grup adına konuşan İnsani Yardım Vakfı (İHH) İl Temsilcisi Şahin Çarkçı, Kudüs'te yaşayan Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'da ibadetlerini yerine getiren Müslümanlara yönelik saldırı, baskı ve yıldırma politikalarının uygulandığını söyledi. Kudüs'te yaşanan bu saldırıların ve gözaltıların tamamen işgal politikası olduğunu söyleyen Çarkçı, "Tüm Müslümanların kutsalı olan Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması ve Yahudi yerleşimcilerin içeriye alınması, Mescid-i Aksa'nın kapısında namaz kılan insanlara saldırılması, olan biteni protesto eden Filistinlilere yönelik saldırılar ve haksız gözaltılar tamamen bir işgal politikasının sonuçlarıdır" dedi.

SAKARYA

Sakarya’da Cuma namazı çıkışında İsrail’e tepki amaçlı bir basın açıklaması yapıldı. Açıklama sonrasında İsrail bayrağı yakıldı. İsrail’in, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarını artırmaya devam ediyor. İsrail'in zulmüne dur demek için bugün Cuma namazından sonra tüm İslam ülkelerinde gösteriler yapıldı. Sakarya’da da Orhan Cami’nde kılınan Cuma namazı sonrasında İsrail’in zulmüne dur demek için toplanan 45 STK tarafından, AGD ve TÜGVA adına ortak bir basın açıklaması düzenlendi.

MERSİN

Mersin Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Cuma namazını yasaklamasını protesto etti. Mersin Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, bugün Cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde bir araya geldi. İsrail’in Mescid-i Aksa’da cuma namazı yasağını protesto etmek amacıyla toplanan vatandaşlar, tekbir getirip, sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Mersin Şubesi Başkanı Mesut Kayacı, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olduğunu belirterek, "Var olan günden beri İslam ülkelerine terör ihraç eden siyonist İsrail küstahlığına devam ediyor. Geçtiğimiz Cuma günü Mescid-i Aksa'da 3 Müslümanı şehit eden İsrail, Müslümanları Mescid-i Aksa'ya sokmamak için elinden geleni yapıyor. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın her kapasında sözde İsrail polisi denilen katiller sürüsü bekliyor. Mescidin kliniği tarumar edilmiş, içerideki tüm dolapların kapıları kırılmış, tüm kuyuların kilitleri parçalanmış ve içeri savaş alanına çevrilmiş durumdadır. Siyonist İsrail istediği zaman ezanı susturmakta, istediği zaman Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesini yasaklamaktadır. Acımasızca canına kıyılan masum çocukların, sivil insanların kanı İsrail için yeterli olmayıp, alınların secdeye varmasına da engel olmaktadır" diye konuştu.

ERZURUM

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail, Erzurum’da protesto edildi.

Erzurum Sivil Toplum Platformu’nun öncülüğündeki çeşitli STK'ların destek verdiği protesto, Lala Paşa Camiindeki Cuma namazının ardından gerçekleşti. Ellerindeki pankart ve Filistin bayraklarıyla İsrail’e tepki gösteren çok sayıda vatandaş, “Katil İsrail hesap verecek”, “Kahrolsun İsrail” sloganları attı.

ARDAHAN

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tüm yurtta olduğu gibi, Ardahan'da da basın açıklaması ile tepki gösterildi. Cuma namazı çıkışında Ardahan Merkez cami önünde toplanan STK temsilcileri, İsrail'i kınadı.

SAMSUN

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Başkanlığı, İsrail polisi tarafından Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın kapatılmasına tepki gösterdi. Milyonlarca Filistinliyi topraklarından eden ve insan haklarına uymadan orantısız güç kullanan İsrail, zulmüne bir yenisini daha ekledi. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da silahlı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürdü, Mescid-i Aksa'yı kapattı. Mescid-i Aksa’da namaz kılmak isteyen Filistinlileri, İsrail polisi darp etti. Geçen hafta ise Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınamadı.

ARTVİN

TÜGVA, İHH, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Artvinliler Vakfı ve Memur-Sen’in bir araya gelerek oluşturduğu Artvin Sivil Toplum Platformu, İsrail’in Mescid-i Aksa'da cuma namazını yasaklamasını Artvin’deki Halitpaşa Meydanı’nda toplanarak protesto etti. Artvin Sivil Toplum Platformu üyeleri, cuma namazının ardından Artvin Merkez’deki Halitpaşa Meydanı’nda buluştu. İsrail'in Mescid-i Aksa'da cuma namazı yasağını protesto amacıyla toplanan platform üyeleri, kendi kuruluşlarına ait dövizler ve üzerinde "Kudüs özgür olmadıkça bütün şehirler tutsaktır" ifadelerinin yer aldığı pankart açtı.

BAYBURT

Bayburt'ta İHH öncülüğünde TÜGVA, AGD, MGV, ve Memur-Sen üyeleri, Saat Kule Meydanı'nda bir araya gelerek Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail'e tepki gösterdi.

Saat Kule Meydanı'nda tekbirler getirip İsrail aleyhinde sloganlar atan grup, daha sonra basın açıklaması gerçekleştirildi.

KARABÜK

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail, Karabük’te protesto edildi.

Karabük Anadolu Gençlik Derneği (AGD)’nin öncülüğündeki çeşitli STK'ların destek verdiği protesto, kenttin en işlek caddesi Kemal Güneş’te Cuma namazının ardından gerçekleşti. Ellerindeki pankart ve Filistin bayraklarıyla İsrail’e tepki gösteren çok sayıda vatandaş, “Katil İsrail hesap verecek”, “Kahrolsun İsrail” sloganları attı.

MANİSA

Manisa Sivil Dayanışma Platformu üyeleri tarafından, İsrail'in Filistinli Müslümanlara karşı uyguladığı şiddet cuma namazı sonrası protesto edildi.

NEVŞEHİR

TÜGVA Nevşehir İl Temsilciliği tarafından Cuma namazı sonrasında Kurşunlu Camii önünde düzenlenen basın açıklamasında İsrail protesto edildi. TÜGVA İl temsilciliği tarafından düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Nevşehir milletvekili Ebubekir Gizligider, TÜGVA İl temsilcisi Hüsamettin Ellialtı, Sağlık Sen İl Başkanı Hakan Gündüzpolat ve sivil toplum örgüt temsilcileri katıldı.

BİNGÖL

Bingöl'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşları (STK), Mescid-i Aksa'nın İsrail askerleri tarafından işgal edilmesine tepki gösterdi.

Bingöl İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu, Dörtyol Saat Kulesi önünde basın açıklaması yaparak, İsrail’in Mescid’i Aksa’daki ihlallerini protesto etti. Platform adına basın açıklamasını okuyan Sağlık-Sen Bingöl Şube Başkanı Bilal Arslan, İsrail’in Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya olan saldırılarının arttığını ifade etti.

MALATYA

Malatya’da 50’ye yakın Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisi ve binlerce vatandaş İsrail’in Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatmasına tepki göstererek eylem yaptı.

MUŞ

Muş'ta toplanan sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını protesto etti. Cuma namazının ardından Tuba Camii'nde toplanan sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri adına açıklama yapan Şerafettin Yıldız, Kudüs'ün özgürlüğü için meydanlarda olduklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta Mescid-i Aksa’nın avlusunda 3 Filistinli gencin, İsrail askerleri tarafından kurşun yağmuruna tutularak şehit edildiğini ifade eden Şerafettin Yıldız, İsrail askerlerinin yaraladıkları 3 Filistinliye tıbbî müdahalede bulunmak için gelen ambulansların Mescid’e girişine de izin vermediğini hatırlattı. Yıldız, "İsrailli asker ve polisler son yıllarda özellikle sivillere yönelik saldırıları artarak devam etmektedir. Bir taraftan Gazze’ye yönelik ölümcül abluka ve kuşatma devam ederken, diğer taraftan Kudüs’te yaşayan Filistinlilere ve Mescid-i Aksa’da ibadetlerini yerine getiren Müslümanlara yönelik saldırı, baskı ve yıldırma politikaları uygulanmaktadır" dedi.

IĞDIR

İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı işgal ve zulme karşı, Iğdır İnsani Yardım Vakfı (İHH) gönüllüleri basın açıklaması düzenledi. Iğdır’da Cuma namazının ardından Ulu Cami önünde “Özgürlük için meydanlardayız” sloganıyla Iğdır İnsani Yardım Vakfı (İHH) gönüllüleri adına açıklama yapan Murat Akkuş, Kudüs'te uygulanan zulme karşı Türkiye’den çağrı yaptıklarını belirtti. Akkuş, “Geçtiğimiz hafta Mescid-i Aksa’nın avlusunda 3 Filistinli genç, işgalci İsrail askerleri tarafından kurşun yağmuruna tutularak şehit edildi. İsrail askerleri, yaraladıkları 3 Filistinli’ye tıbbî müdahalede bulunmak için gelen ambulansların Mescid’e girişine de izin vermedi. İsrailli asker ve polisler son yıllarda özellikle sivillere yönelik saldırıları artarak devam etmektedir. Bir taraftan Gazze’ye yönelik ölümcül abluka ve kuşatma devam ederken, diğer taraftan Kudüs’te yaşayan Filistinlilere ve Mescid-i Aksa’da ibadetlerini yerine getiren Müslümanlara yönelik saldırı, baskı ve yıldırma politikaları uygulanmaktadır. Son dönemde Kudüs’te ezanın yasaklanması, Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması, ardından kapılarına metal arama dedektörlerin yerleştirilmesi, tüm Müslüman alemini derinden yaralamıştır. İsrail ise namaz kılan insanlara ibadet halindeyken saldırmaya devam etmektedir. Bu saldırılar sırasında Kudüs Müftüsü dâhil birçok kişi yaralanmıştır. İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları ve işlemiş olduğu suçları görüntülemek isteyen basın mensuplarına yönelik engelleme ve saldırılar da devam etmektedir. Filistinlilere yönelik saldırılar ve haksız gözaltılar tamamen bir işgal politikasının sonuçları olmakla beraber, her bir eylem ayrı ayrı suç niteliğindedir. İnsanın en kutsal ve dokunulmaz olanı, yaşam hakkı ve ibadet özgürlüğüdür. Kudüs ve Mescidi Aksa uluslararası hukukun ve tüm insanlığın koruması altında olmalıdır. İsrail işgal ettiği tüm Filistin topraklarını terk etmelidir” dedi.

HAKKARİ

Hakkari’de Cuma namazı çıkışı İsrail’e tepki amaçlı basın açıklaması yapıldı. H. Sait Cami çıkışında Hakkari Anadolu Platformu, Hakkari İnsan ve Medeniyet Hareketi, Hakkari İyilik- Der, HUDER ve ÖNDER adına ortak basın açıklaması düzenlendi. Üzerinde “Mescid-i Aksa’ya sahip çık” yazılı pankart açılırken, grup adına da Orhan Temel basın metnini okudu.

DİYARBAKIR

Diyarbakır’da toplanan 72 sivil toplum temsilcisi, İsrail askerinin Filistin halkına uyguladığı şiddeti protesto etmek amacıyla basın açıklaması düzenledi. Tarihi Ulu Cami önünde düzenlenen basın açıklamasına Diyarbakır’daki bazı STK temsilcileri, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Fesih Bozan ve vatandaşlar katıldı. Cuma Namazı sonrası düzenlenen açıklamada STK’lar adına konuşan Uzeyir Yuva, geçtiğimiz Cuma günü yaşanan son saldırıda üç Müslümanın şehit edildiğini ve İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa’da Cuma Namazı kılınmasını engellediğini söyledi. İslam dünyasından yükselecek tepkilere göre projelerini daha zalimane icra etmeyi hedefleyen işgalci siyonistlerin planlarının görülmesi gerektiğine dikkat çeken Yuva, “Bugün işlenen zulümleri ne bugün bizler ne de yarın gelecek çocuklarımız unutmayacaktır. Siyonist fitnenin tüm coğrafyamızı sardığı görülmelidir. İşgal altındaki Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın kutsiyeti toplumun dikkatinden kaçması da ibretliktir. İşgalin, Filistin sınırları dışına taştığı zilletin, hangi sesle burada olduğumuzu haykırıyoruz. Siyonistlerin işgali genişletme adımlarına karşı sadece Müslüman toplumlar değil ülkeleri yöneten idareciler de tepkilerini en sert şekilde göstermelidir" dedi.

MARDİN

Mardin’de sivil toplum kuruluşları öncülüğünde, merkez Artuklu ilçesi Merkez Fuat Yağcı Camisi önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, “Kahrolsun İsrail” sloganları attı. Grup adına konuşan Mardin Ensar Vakfı Başkanı Zeynel Tepe, Müslümanların ilk kıblesindeki kuşatma ve baskının artarak sürdüğüne dikkat çekerek, “İsrail yönetimi 3 gün kapalı tuttukları Mescid-i Aksa’nın girişlerine X-Ray cihazları koydu. Camiye girip namaz kılmak isteyen Müslümanlar bu detektörlerden geçmek zorunda. Metal bir düğme bile olsa detektörlerden zil çaldığı için girişler engellenmektedir. Müslümanların ibadet özgürlüğü yasaklanıyor ve tüm dünya sadece izliyor. İsrail her gün zulmünü artırmakta, masum çocukları katletmektedir. Filistinliler asla yalnız bırakılmayacak, Mescid-i Aksa asla terk edilmeyecektir” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Artuklu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Abdulgaffari Seyyani tarafından dua edildi.

Midyat ilçesinde de Cuma çıkışı bir araya gelen vatandaşlar İsrail’e tepki gösterdi. Toplanan kalabalık adına basın açıklaması yapan Molla İbrahim Akar, İslam ülkelerinin birbirine düştüğünü belirterek, “Meşhur o Körfez ülkeleri Kudüs'ü kurtaracakları yerde Katar'dan 'Dünya Kupasının' alınmasının endişesini yaşıyorlar” ifadelerinde bulundu.

SİİRT

Siirt’te çeşitli sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde, Cuma Namazı çıkışı Sancak Çarşı Cami önünde toplanan grup, Filistin bayrağı açıp, İsrail aleyhine slogan attı. Grup adına açıklama yapan Ahmet Asut, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın yarım asırdır işgal altında bulunduğunu belirterek, acımasızca canına kıyılan masum çocukların, sivil insanların kanı İsrail için yeterli olmayıp, alınların secdeye varmasına da engel olunduğunu ifade etti. 800 yıllık süre içinde ilk defa Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı kılınmadığını vurgulayan Asut, Müslümanlara ait mukaddes mekana bir saldırı olan bu tehlikeli girişimin, İslam ümmeti açısından asla kabul edilebilecek bir durum olmadığına dikkat çekti.

BATMAN

Batman’da Mustazaflar Cemiyeti tarafından Gülistan Caddesi’nde yapılan protesto ve basın açıklamasına yüzlerce kişi katıldı. Burada toplanan kalabalığa hitap eden Alimler ve Medreseler Birliği üyesi Nimettullah Teymur, şunları kaydetti:

“Mescid-i Aksa'da Müslümanların namaz kılmasına engel olan, Mescid-i Aksa'nın önünde Müslümanları şehit eden siyonist terör çetesi İsrail'i şiddetle lanetliyoruz. Müslümanları ilk kıbleleri olan Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaya çağırıyoruz. İşgal çetesinin bu haydutça eylemlerini asla kabul etmeyeceğimizi ilan ediyoruz.”

ŞIRNAK

Şırnak’ta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şırnak İl Temsilciliği öncülüğünde basın açıklaması yapıldı. Vali Kamil Acun Külliye Camisi önünde Cuma namazı çıkışında düzenlenen açıklamaya, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Grup adına açıklama yapan TÜGVA İl Temsilcisi Fırat Som, şunları söyledi:

“Mescid-i Aksa, alınların secdeyle buluştuğu, gönüllerin Rab ile buluştuğu ilk kıblemiz. Mescid-i Aksa, müminlerin haykırışı, müminlerin niyazı. Mescid-i Aksa biz Müslümanlar için büyük değer taşımaktadır. Yarım asırdır işgal altında bulunan Kudüs'te İsrail, bu sefer gözlerini tekrar Mescid-i Aksa'ya dikti. Acımasızca canına kıyılan masum çocukların, sivil insanların kanı İsrail için yeterli olmayıp, alınların secdeye varmasına da engel olmaktalar. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Kardeşlerimize ve İslam'a yapılan zulme hep birlikte bütün Müslümanlar olarak karşı çıkmak bizim görevimizdir. Ortaya atılan bir bahaneyle Mescid-i Aksa 'ya müdahale edilmiş ve İsrail güçleri tarafından kapıları kapatılmıştır. Üç gün kapalı kaldıktan sonra İsrail polisinin kontrolü ve kapıya konulan metal arama detektörleriyle sınırlı şekilde ziyarete açılmıştır. Her zaman olduğu gibi, vicdanları körelmiş batı dünyası yine bizi yanıltmayarak sessizliğini korumuştur. Bunlara karşı durmak namus borcu olmuştur” dedi.