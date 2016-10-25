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Yürek parçalayan ölüm

Başkent’te yabancı plakalı bir otomobilin çarptığı mendil satan engelli vatandaş hayatını kaybetti.

Yürek parçalayan ölüm

25 Ekim 2016 20:36

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkocağı Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve kimliği öğrenilemeyen yabancı plakalı özel otomobilin sürücüsü, yolda tekerlekli sandalyesiyle mendil satan engelli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaş tekerlekli sandalyesiyle birlikte yaklaşık 25 metre ileriye savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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