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Yurt dışı sözleşmeli personelin ücret mağduriyeti giderilecek

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede yurt dışı sözleşmeli personelin tavan ücret artışlarının en kısa sürede yapılması gerektiğini vurguladı. Bunun üzerine Bakan Çavuşoğlu, konuyu Maliye Bakanlığı’yla görüştüğünü açıklayarak yurt dışı sözleşmeli personelin mağduriyetinin en kısa sürede giderileceğini duyurdu.

Yurt dışı sözleşmeli personelin ücret mağduriyeti giderilecek

17 Temmuz 2017 11:41

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak yurt dışında sözleşmeli olarak çalışan personelin 6 yıldır arttırılmayan tavan ücretlerini her platformda gündeme getiren ve eylem kararı alan Büro Memur-Sen’in mücadelesi sonuç verdi. Büro Memur-Sen’in sözleşmeli personelin ücretlerinde artış yapılmamasını siyah giyinerek protesto etmesinin ardından Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Genel Başkan Vecdi Yanbaz, görüşmede yurt dışı sözleşmeli personelin ve bakanlık merkezinde çalışan kamu görevlilerinin sorunlarını Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’na iletti.

“Sözleşmeli personel üvey evlat değildir”

Dışişleri Bakanlığı’ndaki kamu görevlilerinin sorun ve taleplerine yönelik çalıştay düzenlediklerini belirten Yanbaz, en önemli sorunun yurt dışı sözleşmeli personelin 6 yıldır tavan ücretlerinde artış yapılmaması olduğunu vurguladı. Vecdi Yanbaz, “Bakanlığa bağlı olarak yurt dışındaki büyükelçilik, daimi temsilcilik ve başkonsolosluklarda 4/B kadrosunda sözleşmeli olarak çalışan personelin tavan ücretlerinde 6 yıldır artış yapılmadı. Temel ihtiyaçlara sürekli zam gelirken sözleşmeli personelin ücretlerinin arttırılmaması haksızlıktır, adaletsizliktir. Ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil eden sözleşmeli personel üvey evlat değildir. En kısa sürede yurt dışı sözleşmeli personelin ücretleri artırılmalıdır” dedi.

“Personelin mağduriyeti giderilecek”

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yanbaz’ın ardından konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışı sözleşmeli personele haksızlık yapıldığının farkında olduğunu söyledi. Sözleşmeli personelin ücretlerinde artış yapılması için gerekli talimatları verdiğini belirten Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, konuyu Maliye Bakanlığı’yla da görüştüğünü açıkladı. Çavuşoğlu, “Hiçbir personelimize haksızlık yapılmasını istemeyiz. Personelimiz bizim için çok önemli. Yurt dışı sözleşmeli personelimizin ücretlerini en kısa sürede artıracak, mağduriyetlerini gidereceğiz” diye konuştu.  

Etiketler: ücret mağduriyeti, Yurt dışı sözleşmeli personel


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