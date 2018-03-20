Yurt dışı ÜFE Şubat'ta arttı

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,43 artış, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 1,70 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış deri ve ilgili ürünlerde gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 4,20 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 3,11 ile ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç), yüzde 3,10 ile içeceklerde gerçekleşti. Buna karşılık bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0,14 ile bir önceki aya göre endeksin düştüğü tek alt sektör oldu.

Ana sanayi gruplarında en fazla aylık artış sermaye mallarında gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Şubat ayında en fazla aylık ve en fazla yıllık artış sermaye mallarında gerçekleşti.