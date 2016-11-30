Adana'nın Aladağ ilçesindeki Sinanpaşa Mahallesi’nde bulunan Özel Öğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda çıkan ve 12 kişinin ölümü, 24 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan yangınla ilgili olarak Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, herkesi derin bir üzüntüye boğan elim olayla ilgili olarak ivedilikle başlatılan soruşturma kapsamında, yangına ilişkin herhangi bir ihmalin bulunup bulunmadığı, varsa bu kişilerin tespiti ve şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmaları amacıyla 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildiği belirtildi.

Cumhuriyet savcıları eşliğinde teknik bilirkişilerle birlikte yangının çıktığı öğrenci yurdunda incelemelerde bulunulduğu, ayrıca Adana Emniyet Müdürlüğü ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri ile Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye görevlilerince delil tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, öğrenci yurdunda görevli olan 8 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, yangına ilişkin ihmali olan fail ya da faillerin ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.