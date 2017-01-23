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Yurt yangınında dernek yöneticilerine tahliye

Adana'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016 tarihinde 11'i öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangınıyla ilgili tutuklanan 4 kişi, avukatların itirazı üzerine tahliye edildi.

Yurt yangınında dernek yöneticilerine tahliye

23 Ocak 2017 13:29

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 12 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı yurt yangınıyla ilgili olarak, kızı da ölen yurt müdürü Cumali Genç, müdür yardımcısı İsmail Uğur ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç tutuklanmıştı.

4 Aralık'ta tutuklanan şüphelilerle ilgili olarak avukatları Aladağ Sulh Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, 22 Ocak'ta Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş ve Mahir Kılınç'ı tutuksuz yargılanmak üzere tahliye etti.
Cumali Genç ile yardımcısı İsmail Uğur'un ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.  

Erol Karaoğlan
 

Etiketler: adana, yurt yangını


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