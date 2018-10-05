Yurtdışında okuyanlar masraflarını çalışarak karşılıyorlar

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) yaptığı araştırmaya ve bu sene yapılan kayıtlar sonucunda; kur artışına rağmen yurtdışına eğitime giden Türk öğrenci sayısı önemli bir değişiklik göstermediği açıklandı. Bunu bir sebebi olarak Kanada, Avustralya, İrlanda, Polonya gibi ülkelerde eğitim gören öğrenciler, aynı zamanda çalışarak masraflarını karşılama imkânı elde etmeleri olduğu bildirildi.

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Direktörü Rahmi Mesud Yılmaz konuyla ilgili açıklamasında, "Öğrenciler Almanya, İngiltere, Kanada ve Polonya'da üniversite okurken çalışma iznine de sahip olmakta. İrlanda, Malta ve Avustralya'da ise bu durum dil eğitimi almaya gittiklerinde de geçerli. Öğrenciler İngiltere dışındaki bu ülkelerde üniversite sonrası çalışma izinlerini değerlendirerek ülkeye daha donanımlı bir biçimde dönmekte bazen de yurtdışındaki çalışma hayatlarına uzun yıllar devam etmekteler" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler çalışarak bütün masraflarını karşılayabiliyor mu?

Öğrenci ve velilerin ilk sordukları sorunun, çalışarak bütün eğitim ve yaşam masraflarının karşılanıp karşılanamayacağı olduğunu kaydeden Yılmaz, "Her ne kadar bunu yapan öğrenciler mevcut ise de öğrencinin çalışarak sadece yaşam masraflarını karşılayabileceği üzerine hesap yapmak en doğrusu olacaktır. Eğitim için ayrılması gereken bütçe ise senelik 500 euro ile 50 bin dolar arasında değişmektedir. Bir de öğrenci ülkeye alışıp yabancı dilini en az orta seviyeye getirene kadar muhtemelen iş bulamayacaktır. Öğrenci iken yurtdışında çalışılan işler genellikle garsonluk, kasiyerlik, dağıtım elemanlığı gibi işlerdir. Masrafların önemli bir kısmının çalışarak karşılanabilecek olması; yurtdışı planlayan öğrencilerin karar aşamasında maliyet artışlarına daha az duyarlı olmalarına yol açmıştır. Ayrıca yurtdışı programları için açılan burslara olan başvurular da artmış durumdadır" dedi.

Eğitim gençlerin en önemli sermayeleri olduğunun altını çizen Yılmaz; "Bu yüzden küresel ölçekte geçerli ve yeterli bir eğitim alma imkânı sağlayan yurtdışı eğitim fırsatları herkesin radarında. Yurtdışı yaşam deneyimi ile yabancı dil de bu paketin çok önemli diğer unsurları. Türk öğrencilerin dünyayı tanımaları; küresel eğitim, yaşam ve iş deneyimlerine sahip olmaları hem kendi kariyerlerinin daha parlak olması, hem de ülkemizin daha rekabetçi bir insan kaynağına sahip olması açısından çok büyük önem teşkil etmekte. Biz de Akare Fuarcılık olarak öğrencilerimizin bu gibi fırsatlardan daha fazla haberdar olmaları ve dünya vatandaşı olabilme fırsatı elde edebilmeleri için 80'den fazla yurtdışı okul temsilcisini 11-18 Ekim arası Türkiye'ye getireceğiz" şeklinde konuştu.

Eğitim programlarıyla İngiltere'de Sunderland Üniversitesinde elektronik mühendisliği bölümünden geçen yıl mezun olan Emre Uysal da konu ile ilgili şunları söyledi: "Üniversite eğitimimin ilk yılından itibaren garsonluk, barmenlik, bartenderlık, el ilanı dağıtmak, halı döşemek gibi işlerde çalıştım. Haftada ortalama 20 saat çalışarak aylık tüm yaşam masraflarımı karşılayabiliyordum. Bu çalışma temposu derslerime engel olmadı ve 4 üzerinden 2.7 (2:1) ortalama ile mezun oldum".