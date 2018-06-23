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Yurtta hava durumu (23 Haziran 2018)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Kayseri dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana ve Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu (23 Haziran 2018)

23 Haziran 2018 09:31

Yağışların; bugün (Cumartesi) Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara’nın kuzey ve batısında 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. 

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, bugün öğleden sonra Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 29 

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 32 

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 36  

 

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