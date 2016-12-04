Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Muğla, Aydın'ın güney kesimleri, Denizli, Hatay, Osmaniye, Konya, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop, Ordu, Bingöl, Elazığ, Bitlis, Siirt, Muş, Bingöl, Ağrı ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağışla birlikte 1 ila 4 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Kıyı Ege ve Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 7

İstanbul: Parçalı bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu 11

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 11

Erzurum: Çok bulutlu 3