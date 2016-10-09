Hava sıcaklığının Orta ve Doğu Karadeniz'de 6 ila 10 derece olmak üzere kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 21

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22

Bursa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 22

İzmir: Az bulutlu ve açık 26

Adana: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 27

Konya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 23

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 21

Erzurum: Az bulutlu ve açık 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29