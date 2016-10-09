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Yurtta hava durumu.. Bugün (9 Ekim 2016) hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu.. Bugün (9 Ekim 2016) hava nasıl olacak?

09 Ekim 2016 08:15

Hava sıcaklığının Orta ve Doğu Karadeniz'de 6 ila 10 derece olmak üzere kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 21
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22
Bursa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 22
İzmir: Az bulutlu ve açık 26
Adana: Parçalı ve az bulutlu 30
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 27
Konya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 23
Samsun: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 21
Erzurum: Az bulutlu ve açık 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29 

Etiketler: 9 Ekim 2016, bugün, hava durumu, hava nasıl olacak


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