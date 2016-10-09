Hava sıcaklığının Orta ve Doğu Karadeniz'de 6 ila 10 derece olmak üzere kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 21
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22
Bursa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 22
İzmir: Az bulutlu ve açık 26
Adana: Parçalı ve az bulutlu 30
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 27
Konya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 23
Samsun: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 21
Erzurum: Az bulutlu ve açık 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29