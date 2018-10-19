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Yürüyemeyen tilki veterinere götürüldü

Yürüyemeyen tilki veterinere götürüldü
Yürüyemeyen tilki veterinere götürüldü

Erzurum’un Aşkale ilçesinde bir vatandaş, yol kenarında ön ayakları üzerinde süründüğünü gördüğü yaralı tilkiyi muayene ettirmek üzere veterinere götürdü.

Erzurum'un Aşkale ilçesi Kapıkale köyünde Muhammet Atağ isimli vatandaş sabah Aşkale'ye gitmek için yola çıktığında köyün hemen dışında yol kenarında ön ayakları üzerinde sürünerek gitmekte olan yaralı tilkiyi fark etti. Aracını durdurarak tilkiyi zor da olsa yakalayıp karton içine koyan vatandaş daha sonra tilkiyi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürdü. Tilkiye ilk müdahaleyi İlçe Müdürü Mustafa Evran ve Veteriner Merve Kutlu tarafından yapıldı. 

Yapılan muayene sonrası tilkinin arka ayaklarının kırık olduğu buna bağlıda sırt bölgesinde de hasar olabileceği kanısına varılarak yaralı tilki Erzurum Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderildi. 

Celal Dilsiz

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