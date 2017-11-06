Yürüyüş yaparken kaybolan 5 kişilik aile AKUT tarafından kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Selçuk ilçesinde Keçi Kalesi’ne 4, 8 ve 12 yaşındaki 3 çocuklarıyla birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştiren Nedim Çalış ve eşi Merve Çalış, havanın kararmasıyla kayboldu. Patika yolda ilerlerken dönüş yolunu kaybeden Çalış çifti ve çocukları, durumu telefonla jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri ile birlikte bölgeye giderek yer tespiti yapan AKUT Kuşadası ekibi, 3 saatlik çalışmanın ardından aileye ulaştı. Selçuk merkezine getirilen ailenin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Zafer Hacısalihoğlu

