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Yusuf Erdoğan dünya evine girdi

Bursasporlu futbolcu Yusuf Erdoğan, hayatını Ürün Özdemir ile birleştirdi. Görkemli düğüne spor camiasından birçok isim katıldı.

Yusuf Erdoğan dünya evine girdi

02 Ocak 2018 23:40

İstanbul’daki bir otelde gerçekleştirilen düğün törenine Bursaspor Başkanı Ali Ay, yöneticiler, futbolcular ve teknik heyetin yanı sıra spor dünyasından birçok isim ile kulüp çalışanları, çiftin aileleri, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahta, genç çiftin nikah şahitliklerini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ve eski Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptı.

Etiketler: Yusuf Erdoğan

 

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