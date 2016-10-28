Bir otelde düzenlenen imza töreninde Teknik Direktör Yusuf Şimşek, kendisini 1,5 yıllığına Mersin İdmanyurdu'na bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreni öncesi konuşan Kulüp Başkanı Ali Tekin, Yusuf Şimşek'in Mersin'e hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Çok zorlu günlerden geçiyoruz. Daha da zorlu günler ilerde bizleri bekliyor. Dolayısıyla bir birlik ve bütünlük olarak bu takımı, bu Mersin İdmanyurdu'nu hep birlikte el ele, bir yerlere kadar getirelim. Hedeflerimize ulaşıncaya kadar yolumuza devam edelim. Biz hiç kimseyi ayırmıyoruz. Hiçbir zaman eleştirilere kızmıyoruz. Ama eleştiriler yeter ki biraz acımasız olmasın" diye konuştu.

"Bir yerde elimiz kolumuz bağlı"

Kendi içlerindeki sorunları basının önünde açıklamasının doğru olmayacağını belirten Tekin, "Sorunlarımız var. Ufak sorunlar değil çok büyük sorunlar var. Bir taraftan kulüp denetleniyor, bir taraftan kulübümüzün eski dönemlere dönük denetimi yapılıyor. Dolayısıyla bir takım sıkıntılarımız var. Bir yerde elimiz kolumuz bağlı. Bunları dışarıya şöyleydi, böyleydi anlattığımız zaman doğru olmaz. O zaman kamuoyunu yanlış bilgilendirmiş de olabiliriz. Gözümüzün önüne gelmesine zaman var. Geldikten sonra zaten basınla biz bunları paylaşacağız. Benim istediğim basın mensubu arkadaşlarımız tabii ki de bizi eleştirsin, eleştirmezseniz önümüzü göremeyiz. Ancak acımasızca eleştirmenin anlamı yok diyorum. Bize biraz destek, biraz zaman verin" ifadelerini kullandı.

"3 puan silinmesi konusuyla ilgili gerekli işlemleri yapıyoruz"

Transfer tahtasını açmak için 30 günleri kaldığının altını çizen Tekin, "Önümüzde bir savaşımız var. Çok borcumuz var, bunları ödeyip, bir an önce transfer yasağımızı kaldırmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili mücadele edeceğiz. Kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. Yine 3 puan konusuyla ilgili de gerekli işlemleri tekrar yapıyoruz. Pes etmedik. Gerekçeli kararı bekliyoruz. Gerekçeli karara göre bizim de ek ilave edeceğimiz evraklar var. Gerekçeli karar yayınlandıktan sonra karar düzeltmeyle ilgili yine hakkımızı kullanacağız. İnşallah kaldırabiliriz. Kaldırırsak daha iyi olur. Hocamıza hayırlı, uğurlu olsun. Hocamızla güzel günler göreceğimize inanıyoruz. Takımımıza da iyi moral olduğununa inanıyorum" dedi.

Başkan Yardımcısı Karak: "Başarılı olduğumuz sürece çok uzun yıllar burada kalacağız"

Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkan Yardımcısı Mahmut Karak ise takımın başına geldiği için Yusuf Şimşek'e teşekkür ederek, "Gerçekten zor günlerin adamı, gerçekten başarıya aç ve başarmak için de en iyi en doğru kararı verdiğimizi düşünüyorum. Bu yolda daha iyi ilerleyeceğimizi düşündüğümüz için kendisiyle yola devam etmek istedik. Biz kendimizce çok doğru bir karar verdiğimizi düşünüyoruz. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor. Bizi eleştirin ama adil, adaletli ve sadece gazeteci çerçevesinde olsun bu eleştiriler. Bunlar birilerinin çerçevesi altında değil. Basın mensupları çok düzgün, güzel insanlardır. Emekleriniz karşılığını mutlaka basın olarak alıyorsunuzdur. Lütfen kurumsal olarak kendi içten doğrularınızı yazarsanız şeref duyarız. Doğru olan neyse sorun cevabını verelim. Ancak birileri tarafından yönlendirilmeyin. Birileri istedi diye istifa etmeyeceğiz, birileri istedi diye yarı yolda bırakmayacağız. Birileri istediği kadar bıktırsın, bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Başarılı olduğumuz sürece çok uzun yıllar burada kalacağız" şeklinde konuştu.

Şimşek: "Bir ve beraber olmak zorundayız"

Teknik Direktör Yusuf Şimşek de Mersin İdmanyurdu'nda bulunmaktan mutluluk ve onur duyduğunu vurgulayarak, "Biz buraya gelirken taşın altına sadece elimizi koymadık, ben bütün vücudumu koyarak geldim. Bütün yöneticilerde böyle geldi. İlerleyen haftalarda Mersin İdmanyurdu'nun buraları hak etmediğini göreceksiniz. Çok fazla konuşmayı sevmem. Benim konuşma yerim sahadır. Futbolcu kardeşlerimle birlik, beraberlik içinde olup sahada biz gereken hesabı, cevabı veririz. Her türlü eleştiriye açığım. Beni istediğimiz kadar eleştirebilirsiniz, hiçbir sıkıntı yok. Ancak oyuncularımızı, özellikle genç oyuncularımızı biraz daha usturuplu eleştirirseniz sevinirim. Neticede takımın sorumlusu benim. Genç arkadaşları eleştirmek yerine, onları biraz daha hoş tutabilirsek, biraz daha motive edebilirsek iyi olur. Biz bir ve beraber olmak zorundayız. İnşallah Mersin İdmanyurdu'nu layık olduğu yere getiririz" diye konuştu.

"Bu takım iyi bir takım"

Takımla ilgili de konuşan Şimşek, "Ben takımı zaten takip ediyordum. Geçen yıl oynayan 7-8 tane oyuncumuz var. Bence iyi bir takım. Bu takım Boluspor'u deplasmanda yendi. Yenebilecek kapasitesini gösterdi. Bunu ilerleyen günlerde daha fazla göstereceğiz. 3 gündür çalışıyorum. Hoca değişikliğinde, kan değişikliğinde ister istemez oyuncuların performansı artar. Ben artığını düşünüyorum. Biz onlarla ağabey kardeş gibi olmaya geldik. Ben onlara hocalık değil ağabey gibi davranmaya geldim. İlk maç Şanlıurfaspor. Bunu da ilk maç göreceksiniz. Bu maç istediğimiz futbolu oynayacağız. Bu takım iyi bir takım. Sorun her takımda var sadece Mersin İdmanyurdu'nda değil. Mutlaka sorun olacak. Önemli olan sorunları hep birlikte çözebilmek, bir ucundan tutabilmek. Biz de bunun bir ucundan ne mutlu ki tuttuk. 91 yıllık kulüpte çalışmak bize nasip oldu. Bunun da karşılığını vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Şimşek ve Başkan Tekin, sözleşmeye imzayı attı.



Koray Ünlü