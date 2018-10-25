'Yüz kırıklarının cerrahi tedavisinde zaman çok önemli'

Yüz kırıklarında uygulanan cerrahi müdahale ile birlikte ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemin çok önemli olduğunu belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Emre Hocaoğlu, yüzde kırıklar ile ilgili detaylı bilgi verdi.

Yüzde bulunan kırık kemiğe yönelik tedavilere kırık oluştuğu andan itibaren başlanması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Emre Hocaoğlu, yaralanmaların ciddi olduğu ya da başka bölgeleri etkilediği durumlarda ise yüz kemiğinin tamirinin bir miktar gecikebileceğini söyledi.

Doç. Dr. Hocaoğlu, bu gibi durumlarda müdahale etme süresinin 7 ile 21 gün arasında değişiklik gösterebildiğini, burada önemli olan konunun kemiklerin kaynamaya başlamadan önce müdahalede bulunmak olduğunu belirterek, ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası sürecin yüz kırıklarının iyileşme sürecini doğrudan etkilediğini dile getirdi.

Yüz kırıklarının tespiti

Yüzde bulunan kırıkların tespitine yani kırığın oluştuğu bölge ve oluşan kırığın durumuna göre tedavi yönteminin belirlendiğinden bahseden Doç. Dr. Emre Hocaoğlu, tedavi için birçok alternatifin bulunduğunu, cerrahi müdahalenin gerektiği kırıkların yanı sıra müdahale edilmeden kendi kendine iyileşecek kırık çeşitlerinin de görülebildiğini vurguladı.

Kırıkların, kaynadıktan sonra cerrahi müdahaleleri zorlaştırabileceğini, bu nedenle zamanlamanın çok önemli olduğunu ifade eden Doç. Dr. Hocaoğlu, "Zamanlama olarak kırıkların kaynamadan önce yapılan operasyonlarda, alınacak sonucu olumlu yönde etkileyebilir. Bu nedenle kırığın tespiti ile birlikte zaman yönetiminin, hastanın iyileşme sürecini kolaylaştırdığını ve tedavideki başarı oranını yükseltir. Yapılması uygun görülen cerrahi müdahalelerde kırık durumuna göre plak ve vida sistemleri uygulanabilir. Genelde bu sistemlerdeki tüm parçalar titanyumdan yapılıyor. Her ne kadar yabancı maddeler olsa da bu malzemelerin çoğunlukla doku reaksiyonuna ve enfeksiyona neden olmaz. Hastalar, genelde hayatları boyunca bu malzemeler ile yaşayabilirler. Enfeksiyon görülmesi durumunda ise tekrar küçük bir operasyonla takılan malzemeler çıkarılabilir" dedi.

Yüz kırığı iyileşme süreci

Kırık ve kırığı meydana getiren travmaya bağlı olarak yüzde şişliklerin ve morarmaların meydana gelebildiğini, morarma ve şişliklerin yanında başka görsel sorunların da travmaya bağlı olarak ortaya çıkabildiğini dile getiren Doç. Dr. Hocaoğlu, bu gibi durumlarda ameliyatın gecikebildiğini, operasyon öncesinde şişliklerin inmesinin beklendiğini ve ardından cerrahi müdahalenin yapılabildiğini belirterek, "Cerrahi müdahale sonrası şişlikler ve morarmalar tekrar ortaya çıkabilir. Ameliyat sonrası oluşan bu şişlik ve morarma iyileşme sürecinin 2 ile 4 hafta arasında değişiklik gösterebilir. Kırığın meydana geldiği kemikler müdahale sonrası 3 hafta içinde kaynamaya başlar. Kırık tespitinin yapılması, kırık için uygulanan tedavi yönteminin belirlenmesi ve tedavinin uygulanması iyileşme sürecini doğrudan etkileyen önemli faktörlerdir. Kemiklerin onarımının yapılması ile birlikte hissedilen ağrılar azalmaya başlar. Onarımı takip eden hemen birkaç gün içinde hızlı bir iyileşme meydana gelir" diyerek sözlerini noktaladı.