Show TV'nin sevilen programı 'Gelin Evi' yeni bölümünde Türkiye'nin beşinci yüz naklini gerçekleştiren Recep Sert'in eşi Esma Sert'in Bursa İnegöl'deki evine konuk oldu.

REKLAM SÖYLENTİLERİNE EN GÜZEL CEVAP

Recep Sert ile reklam için birlikte olduğu iddiaları yüzünden zor günler geçiren Esma Sert, çocuğunu kucağına aldıktan sonra herkesi susturmuştu.

HER ŞEYİ ANLATTI

Programda Recep Sert ile tanışma, nişanlanma ve evlenme dönemlerine ilişkin anılarını paylaşan Esma Sert, eşiyle özel anlarına ilişkin fotoğraflar paylaşmayı da ihmal etmedi.

İşte Recep Sert'in kazadan önceki hali