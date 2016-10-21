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Yüz nakli olan Recep Sert'in kazadan önceki hali!

Yüz nakli olan Recep Sert ile evlenerek tüm dikkatleri üzerine çeken Esma Sert, Show TV ekranlarında yayınlanan 'Gelin Evi' programına konuk oldu.

Yüz nakli olan Recep Sertin kazadan önceki hali!

21 Ekim 2016 11:32

Show TV'nin sevilen programı 'Gelin Evi' yeni bölümünde Türkiye'nin beşinci yüz naklini gerçekleştiren Recep Sert'in eşi Esma Sert'in Bursa İnegöl'deki evine konuk oldu.

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Recep Sert ile reklam için birlikte olduğu iddiaları yüzünden zor günler geçiren Esma Sert, çocuğunu kucağına aldıktan sonra herkesi susturmuştu.

HER ŞEYİ ANLATTI

Programda Recep Sert ile tanışma, nişanlanma ve evlenme dönemlerine ilişkin anılarını paylaşan Esma Sert, eşiyle özel anlarına ilişkin fotoğraflar paylaşmayı da ihmal etmedi.

İşte Recep Sert'in kazadan önceki hali

Etiketler: Recep Sert


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