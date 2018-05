'Yüzyılın Annesi', hayatını engelli 4 çocuğuna adadı

Küçükçekmece’de yaşayan Sadet Civil, engelli 4 çocuğuna yıllardır bıkmadan, usanmadan büyük bir sevgiyle bakıyor. 10 yıl önce eşinin vefat etmesiyle çocuklarının yükünü tek başına omuzlayan Civil, 3’ü yatalak olan 1’i ise konuşma ve yürüme zorluğu çeken akraba evliliği nedeniyle engelli olan çocuklarının eli ayağı oldu. 58 yaşındaki Sadet Civil, yıllarca 32 yaşındaki Murat, 34 yaşındaki Melek ve 30 yaşındaki Pınar’ın engeline çözüm aradı. Çocuklarının engeline çare bulamayan Civil, bir yandan 4 çocuğunun evliliği nedeniyle sonradan engelli olmasının acısını yaşarken bir yandan da onların hayata tutunabilmeleri için hayatını çocuklarının bakımına adadı. Eşinden kalan maaş ve çocuklarının engelli maaşıyla geçimini sağlayan Sadet Teyze, çocuklarının her birine tek tek yemeklerini yediriyor, her an çocuklarının eli ayağı oluyor. Eşini de kaybettikten sonra yaşamını çocuklarının üzerine kurduğunu belirten şeker hastası Civil, çocuklarının en büyük yaşama sevinci olduğunu dile getirdi. En küçük kızı 24 yaşındaki Dilek’in de zamanla yürüme yetisini kaybetmesinden korkan Sadet Civil, çocuklarının engellerine inat, hayata gülen gözlerle baktığını söyledi.

4 engelli çocuğuna hem anne hem baba olan 'Yüzyılın Annesi'

Çocuklarına hem anne hem baba olan Civil, hayatını adadığı çocuklarına verdiği büyük emeklerden dolayı Küçükçekmece Belediyesi tarafından “Yüzyılın Annesi” seçildi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de 2014 yılından bu yana evde bakım hizmeti ve sıcak yemek desteği vererek maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım ettikleri aileyi eşiyle birlikte evlerinde ziyaret etti. Başkan Karadeniz, Sadet Teyze’ye "Yılın Değil, Yüzyılın Annesi" yazılı plaket ile çiçek takdim ederek elleri öpülesi bir anne olduğunu belirtti.

"4 çocuğuma ben gözüm gibi bakıyorum senelerdir”

Çocuklarını gözünden bile sakındığını onların mutlu olması için ömrünü onlara adadığını ancak zaman zaman yaşının ilerlemesinden dolayı bakımlarını yaparken çok zorlandığını ifade eden 58 yaşındaki Sadet Civil, “Zor olmaz mı bazen uyuyamıyorum desem inanır mısınız? En önce çaylarını koyuyorum sonra altlarını temizliyorum çay kaynarken tekrar çarşaflarını değiştiriyorum. Gelip tek tek servis yap hastane gibi 4 çocuğuma ben gözüm gibi bakıyorum senelerdir o çocuklarını sokaklara bırakan annelere de diyeyim, yazıklar olsun. Neye doğurmuşlar bakmayacaklarsa günah. Kaldırırken, indirirken zorlanıyorum tabi ki en zor onlar, bir de hasta olduklarında hastaneye götürme işleri, banyo yaparken her konuda çok zor. Devletimiz gene sahip çıkıyor sağ olsun, banyocuları gönderiyorlar, çok şükür yoksa hiç yaptıramam. Çocuklarla uğraşırken yüzyılı mı beş günü mü zamanın hangi gün olduğunu telaştan unutuyorum” dedi.

“Annemsiz bir hayat düşünemiyorum”

Anneleri de olmasa hayatın onlar için çok daha zor olacağını söyleyen yürüme engelli 34 yaşındaki Melek Civil, “Annemi çok seviyorum annemsiz bir hayat düşünemiyorum, daha ne diyeyim. Ben annemsiz yaşayamam annem olmasa bize kim bakacak? En zor kelime o işte yürümeyi çok özledim. Keşke öyle bir şey olsa da yürüyebilsem. 3'ümüze de annem çok güzel bakıyor. Annemin Anneler Günü’nü de kutluyorum” diye konuştu.

"Sadet Ablamıza minnet duyuyoruz yüzyılın annesi olmayı hak ediyor”

Sadet Teyze’nin hayatındaki tüm zorluklara rağmen çocuklarına büyük bir özveri ve sabırla baktığını dile getiren Başkan Karadeniz, "Öncelikle Sadet Ablamıza minnet duyuyoruz yüzyılın annesi olmayı hak ediyor. İlçemizde 4 engelli evladıyla birlikte ki eşini de kaybetmiş onlara kol kanat geriyor. Bizlerde belediye olarak onların yanında olacağız, onların bu zor hayat şartlarına direnmelerine yardımcı olacağız. Annesiz ilk anneler günüm geçen sene annemi kaybettim, doğrusu iki türlü anneler günü var. Biri annelerle yaşanan anneler günü, bir de annesiz geçen anneler günü; ben öncelikle bu günü annesiz geçirenlere başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ