Yüzyıllık Balfour deklarasyonu Londra'da protesto edildi

Londra’nın merkezinde Okford caddesinde yürüyüş yapan protestocular ellerinde Balfour anlaşmasını protesto eden pankartlar taşıdı. Göstericiler Filistinlilerin bu deklarasyon sebebiyle yüz yıldır çile çektiğini belirterek, İngiltere hükumetinin resmen Filistinlilerden özür dilemesini istedi.

Londra Filistin Klubü üyesi Dr. Muin yürüyüşle ilgili yaptığı açıklamada, “Balfour anlaşmasını protesto etmek için her millet ve dinden insanın katıldığı bir protesto yürüyüşü yapıyoruz. Bizim toprağımızı hiç hakkı olmayan bir topluluğa veren bu deklarasyon için İngiltere’nin resmen özür dilemesini istiyoruz. Bu deklarasyonun sebep olduğu zulümle halkımız bütün dünyaya dağıldı. Topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Bu zulmün kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

Raed Mah’D Khalil Subaih