Z. Altan Elmas, “Konut satışında geçen yıla oranla artış yaşandı”

Toplamda haziran ayında Türkiye genelinde 97.579 konut satışının gerçekleştiğini ifade eden Z. Altan Elmas satışlarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Haziran konut satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre azalma yaşanmış olsa da ilk 6 ayı artışla geride bıraktık. 2017’nin ilk yarısında 654.363 konut satışı gerçekleştirilerek geçen yılın aynı dönemine göre 25 bin konut daha fazla satıldı. Bu da yüzde 3,7 oranında bir artışa tekabül ediyor” dedi.

“Yabancı konut satışı yüzde 24,8 arttı”

Ayrıca yabancıya konut satışı için de umut verici rakamların söz konusu olduğuna değinen Elmas, 24,87 oranında artış meydana geldiğini ve 1.926 konutun yabancı yatırımcıya satıldığını dile getirdi. Elmas aynı zamanda, “Yabancıya konut satışında 903 konut satışı ile ilk sırayı İstanbul alırken, 408 konut satışı ile Antalya ikinci, 93 konut satışı ile Bursa üçüncü sırada yer aldı. Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Rusya Federasyonu ve İngiltere vatandaşları ise en çok yatırım yapanlar arasında üst sıralarda bulundu. Söz konusu rakam hem hükümetimizin verdiği KDV muafiyeti ve vatandaşlık teşviklerinin hem de gayrimenkul şirketlerinin yurt dışına yönelik çalışmalarının meyvesini vermeye başladığını gösteriyor. Yabancıya konut satışında ilk 6 ay rakamlarına baktığımızda ise 9.378 konut satışı gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre bir miktar artış söz konusu. Yabancı yatırımcıya yönelik yapacağımız çalışmalarla yılın ikinci yarısında da bu artışın artarak süreceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Konut artışındaki birincil etken; ipotekli konut satışı

Konut artışlarındaki birincil etkenin ipotekli satışlar olduğuna da vurgu yapan Elmas, “Ayrıca ipotekli satışlarda ilk 6 ay rakamlarında ise 245.375 ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında artış yaşandı. Toplam konut satışı artışında birincil etkenin ipotekli konut satışları olduğunu görüyoruz. Bu rakam banka kredilerinin de yılsonuna kadar aylık 0,90 seviyesinde kalması gerektiği düşüncemizi destekliyor” ifadelerini kullandı.

“Konut sektörü olarak üretmeye ve istihdam sağlamaya devam edeceğiz”

Elmas son olarak da, “2017 yılı sonunda gayrimenkul sektöründe satışların yine bir rekora imza artacağı kanaatindeyiz. Hükümetimiz sene başından bu yana sektörü rahatlatacak uygulamaları sırasıyla devreye aldı. Geçtiğimiz hafta içinde hem Maliye Bakanımız hem de Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile sektörün makro sorunlarını ele aldığımız geniş katılımlı bir çalıştay düzenledik. Konut sektörü olarak üretmeye ve istihdam sağlamaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.